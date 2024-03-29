Волжанин расстрелял из винтовки мешавшую ему спать кошку





Житель города Волжского Волгоградской области расстрелял из пневматической винтовки кошку своей жительницы. Девять выстрелов произвел мужчина в животное за то, что оно мешало ему спать. По информации прокуратуры региона, сегодня, 29 марта, уголовное дело в отношении волжанина направлено в суд.

– Прокуратура Волжского утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ – жестокое обращение с животными, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

По ее данным, преступление было совершено 3 февраля 2024 года днем.

– Примерно в 16.00 фигурант уголовного дела находился в квартире своей сожительницы, где услышал мяуканье домашней кошки, которая мешала ему спать. Разозлившись на кошку, он взял винтовку и произвел в нее не менее 9 выстрелов, после чего покинул квартиру, – поясняет обстоятельства совершенного злодеяния представитель надзорного органа. – Спустя несколько часов ослабленное животное в квартире нашла хозяйка, которая незамедлительно предприняла меры к госпитализации питомца, но через несколько дней прооперированная кошка скончалась.

Сообщается, что волжанин признал вину. Теперь ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы.