Избивший пенсионерку в магазине волжанин может отделаться штрафом





В Волжском следственным отделом возбуждено уголовное дело после публикации в СМИ кадров избиения пенсионерки 34-летним мужчиной. Как сообщили в СУ СКР России по Волгоградской области, мужчине вменяется хулиганство - ст.213 УК РФ.

Напомним, накануне, 25 марта, в интернете появилось видео, где неизвестный мужчина устроил дебош в магазине «Покупалко» по улице Мира, 33 в Волжском. На кадрах волжанин избивает 73-летнюю женщину руками, после чего, когда потерпевшая падает, продолжает бить ее ногами. В этот же вечер подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.





- Следователи СК России намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в ведомстве.

Согласно Уголовному Кодексу РФ, хулиганство с применением насилия наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. В редких случаях за хулиганство лишают свободы на срок до пяти лет.

Видео: СУ СКР России по Волгоградской области