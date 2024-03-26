Расследования

Избивший пенсионерку в магазине волжанин может отделаться штрафом

Расследования 26.03.2024 16:12
0
26.03.2024 16:12


В Волжском следственным отделом возбуждено уголовное дело после публикации в СМИ  кадров избиения пенсионерки 34-летним мужчиной. Как сообщили в СУ СКР России по Волгоградской области, мужчине вменяется хулиганство - ст.213 УК РФ.

Напомним, накануне, 25 марта, в интернете появилось видео, где неизвестный мужчина устроил дебош в магазине «Покупалко» по улице Мира, 33 в Волжском. На кадрах волжанин избивает 73-летнюю женщину руками, после чего, когда потерпевшая падает, продолжает бить ее ногами. В этот же вечер подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

 


Следователи СК России намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в ведомстве. 

Согласно Уголовному Кодексу РФ, хулиганство с применением насилия наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. В редких случаях за хулиганство лишают свободы на срок до пяти лет. 

Видео: СУ СКР России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.03.2024 16:28
Расследования 26.03.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 16:02
Расследования 26.03.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 13:12
Расследования 26.03.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 09:44
Расследования 26.03.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2024 09:09
Расследования 26.03.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 19:22
Расследования 25.03.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 18:47
Расследования 25.03.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 18:25
Расследования 25.03.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 16:56
Расследования 25.03.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 12:45
Расследования 25.03.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2024 10:19
Расследования 25.03.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2024 23:49
Расследования 24.03.2024 23:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2024 18:32
Расследования 24.03.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2024 15:33
Расследования 23.03.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2024 12:53
Расследования 23.03.2024 12:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:33
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банкСмотреть фотографии
16:29
В России предложили создать нацпроект для участников СВОСмотреть фотографии
16:28
Суд в Волгограде проигнорировал мольбы мебельщика-кидалы БородавкоСмотреть фотографии
16:12
Избивший пенсионерку в магазине волжанин может отделаться штрафомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
В Волгоградской области задержан мужчина, напавший с топором на соседаСмотреть фотографии
15:09
ФСБ предупредила волгоградцев о вербовке детей для новых терактовСмотреть фотографии
14:52
Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадкуСмотреть фотографии
14:29
В Госдуме обсуждают возможность возвращения смертной казни в РоссииСмотреть фотографии
14:18
Учебная эвакуация прошла в бизнес-центре Premier Building в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Рыбака с сетями и 216 кг рыбы поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:12
Новые автобусы выпустят на межмуниципальные маршруты к майским праздникамСмотреть фотографии
13:04
Власти займутся организацией похорон погибшей в «Крокусе» волгоградки Юлии ЧечинойСмотреть фотографии
12:32
Ростовских рабочих привлекут к благоустройству сквера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:34
Переживали всем двором: в Волгограде уличный кот два дня провисел на деревеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Зарплаты – высокие, условия – отличные: в Волгограде ищут сотрудников на рабочие специальностиСмотреть фотографии
11:00
Подъем заболеваемости ОРВИ произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
У малыша начались судороги. Многодетная семья отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Котово паводком смыло дорогуСмотреть фотографии
10:34
Похитители люков на кроссовере засветились перед камерой наблюдения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Волжском запускают прием заявок на грантовый конкурс для местных сообществСмотреть фотографии
10:30
Пропавшего известного хирурга-онколога из Волгограда нашли живым в лесуСмотреть фотографии
10:30
Волгоградская область обновила автобусы на сельских и дачных маршрутахСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде умер экс-главврач больницы № 5 Владимир МатвеевСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области с 1 апреля стартует пожароопасный сезонСмотреть фотографии
09:44
В Москве заинтересовались делом о насилии над 11-летней девочкой под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградском аэропорту задержали пакистанца с элитным табаком из Египта, ОАЭ и ИорданииСмотреть фотографии
09:09
Бастрыкин поручил проверить мужа волгоградки после передачи «Мужское / Женское»Смотреть фотографии
08:49
В Волгограде нашли проектировщика перестройки дома с колоннамиСмотреть фотографии
08:16
Под Волгоградом представили нового чиновника с социальным уклономСмотреть фотографии
07:51
В Волжском обсуждают продажу проездных для школьников и студентов по единой ценеСмотреть фотографии
 