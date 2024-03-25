В регионах России начали закрывать улицы для электросамокатчиков

В Волгоград на минувшей неделе стартовал сезон проката электросамокатов – в свободном доступе транспортные средства в большом количестве появились, в том числе, в Центральном районе. Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», в регионах России этой весной начали запрещать езду на электросамокатах по центральным улицам. Один из первых регионов, где реализуются такие нововведения, – Саратовская область.

По информации издания «СарИнформ», до 1 апреля в Саратове установят дорожные знаки, которые запретят езду на электросамокатах по ряду улиц. Запрет также коснется скейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес.

– Запрещающие знаки появятся в Саратове на проспекте Столыпина, набережной Космонавтов от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза, новой набережной от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой, а также на бульварах по улицам Астраханской и Рахова, – передают саратовские журналисты.

В качестве причины ужесточения мер в отношении самокатчиков в Саратове называют возросшее в 2023 году число ДТП с участием этого транспорта. В ситуацию вмешалась городская прокуратура, которая направила в мэрию письмо с предложением принять меры. Чиновники пообещали выбрать места и выполнили обещанное.