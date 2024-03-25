Федеральные новости

В регионах России начали закрывать улицы для электросамокатчиков

Федеральные новости 25.03.2024 18:11
0
25.03.2024 18:11

В Волгоград на минувшей неделе стартовал сезон проката электросамокатов – в свободном доступе транспортные средства в большом количестве появились, в том числе, в Центральном районе. Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», в регионах России этой весной начали запрещать езду на электросамокатах по центральным улицам. Один из первых регионов, где реализуются такие нововведения, – Саратовская область. 

По информации издания «СарИнформ», до 1 апреля в Саратове установят дорожные знаки, которые запретят езду на электросамокатах по ряду улиц. Запрет также коснется скейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. 

Запрещающие знаки появятся в Саратове на проспекте Столыпина, набережной Космонавтов от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза, новой набережной от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой, а также на бульварах по улицам Астраханской и Рахова, – передают саратовские журналисты.   

В качестве причины ужесточения мер в отношении самокатчиков в Саратове называют возросшее в 2023 году число ДТП с участием этого транспорта. В ситуацию вмешалась городская прокуратура, которая направила в мэрию письмо с предложением принять меры. Чиновники пообещали выбрать места и выполнили обещанное. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
21.03.2024 17:11
Федеральные новости 21.03.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2024 16:13
Федеральные новости 21.03.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2024 12:26
Федеральные новости 19.03.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2024 11:38
Федеральные новости 13.03.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2024 17:41
Федеральные новости 11.03.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2024 14:50
Федеральные новости 11.03.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2024 14:01
Федеральные новости 08.03.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2024 11:16
Федеральные новости 02.03.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.02.2024 18:10
Федеральные новости 28.02.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2024 20:05
Федеральные новости 27.02.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2024 16:22
Федеральные новости 27.02.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2024 12:32
Федеральные новости 26.02.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.02.2024 10:59
Федеральные новости 22.02.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.02.2024 14:03
Федеральные новости 21.02.2024 14:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.02.2024 13:50
Федеральные новости 20.02.2024 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
Пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» собрали 360 млн рублейСмотреть фотографии
19:41
В высотке на «Пионерской» в Волгограде потушили пожарСмотреть фотографии
19:22
Обвиняемых в пособничестве террористам отправили в СИЗО до 22 маяСмотреть фотографии
19:05
Гробы несут на руках: похоронные процессии тонут в грязи на Верхнезареченском кладбищеСмотреть фотографии
18:47
Загадку исчезновения Марии Седовой из Волгоградской области обсудили в «Мужском / Женском»Смотреть фотографии
18:25
В Басманный суд Москвы доставили троих пособников террористовСмотреть фотографии
18:11
В регионах России начали закрывать улицы для электросамокатчиковСмотреть фотографии
17:41
Избитую матерью волгоградскую школьницу спасла родная тетя в СаратовеСмотреть фотографии
17:41
Волгоград с Казанью, Оренбургом и Пермью свяжут новые авиарейсыСмотреть фотографии
17:18
«Закурил и требовал выпивку»: стали известны подробности экстренной посадки рейса Москва – СтамбулСмотреть фотографии
16:56
Бросившую дымовую шашку пенсионерку оштрафовали за помехи на выборах в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:56
Известный хирург-онколог Юрий Мишин пропал без вести в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
Волгоградцы сдали 200 литров крови для пострадавших в «Крокус Сити Холле»Смотреть фотографии
15:40
УФСБ задержало троих волгоградцев с 75 кг прекурсоров для нарколабораторииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Магия Эльтона: уникальный санаторий в Волгоградской области готов к новому сезонуСмотреть фотографии
14:37
Иномарка снесла железобетонный столб в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРКСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде пересмотрят места для мусорных площадокСмотреть фотографии
13:34
В Камышине на ремонт ул. Кубанской и ул. Стахановской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде объявлен в розыск водитель, сбивший на дороге мужчинуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградский строительный техникум представил инновации на крупнейшей в ЮФО образовательной выставкеСмотреть фотографии
13:00
Граммы мяса в Волгограде научились «превращать» в килограммы фаршаСмотреть фотографии
12:45
Тело пропавшего в январе мужчины нашли в реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области началась подготовка к весеннему севуСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда застройщик снес дом для строительства новогоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде разыскивают сутулого пенсионера в кожаной курткеСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом мать-садистка четыре месяца избивала 11-летнюю дочьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгограде экстренно посадили самолет из-за буйного пассажираСмотреть фотографии
11:19
Бочаров начал еженедельное совещание в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
10:19
УФАС уличило чиновников Волжского в сговоре при благоустройствеСмотреть фотографии
 