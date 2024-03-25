Расследования

УФАС уличило чиновников Волжского в сговоре при благоустройстве

Расследования 25.03.2024 10:19
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25.03.2024 10:19


УФАС Волгоградской области уличило в сговоре комитет благоустройства и дорожного хозяйства города Волжского, МАУ «Современные городские технологии» и подрядчиков при благоустройстве общественных территорий на сумму 100 млн рублей. Об том в антимонопольном органе сообщили 25 марта. По данным ведомства, нарушения были выявлены в 2023 году.

Выяснилось, что МАУ «СГТ», являясь заказчиком работ в рамках  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», с целью обхода конкурентных процедур искусственно раздробил объекты благоустройства и заключило договоры с подрядчиками – ООО «Торговый дом Русойл» и ООО «Спецстрой» – как с единственными поставщиками. 

При этом, обладая информацией, что на момент заключения договоров отсутствовало надлежащее финансирование подведомственного ему МАУ «СГТ», мер по обеспечению законности и прозрачности осуществления закупок для заключения договоров с подрядчиками комитет администрации Волжского не предпринял, – сообщают в УФАС. 

Действия всех сторон в данной историей  антимонопольным органом квалифицированы как антиконкурентное соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции.

Участникам сговора грозит наказание в соответствии с КоАП РФ, – уточняют в ведомстве. В данном случае речь идет о крупных штрафах. 

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