УФАС уличило чиновников Волжского в сговоре при благоустройстве





УФАС Волгоградской области уличило в сговоре комитет благоустройства и дорожного хозяйства города Волжского, МАУ «Современные городские технологии» и подрядчиков при благоустройстве общественных территорий на сумму 100 млн рублей. Об том в антимонопольном органе сообщили 25 марта. По данным ведомства, нарушения были выявлены в 2023 году.

Выяснилось, что МАУ «СГТ», являясь заказчиком работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», с целью обхода конкурентных процедур искусственно раздробил объекты благоустройства и заключило договоры с подрядчиками – ООО «Торговый дом Русойл» и ООО «Спецстрой» – как с единственными поставщиками.

– При этом, обладая информацией, что на момент заключения договоров отсутствовало надлежащее финансирование подведомственного ему МАУ «СГТ», мер по обеспечению законности и прозрачности осуществления закупок для заключения договоров с подрядчиками комитет администрации Волжского не предпринял, – сообщают в УФАС.

Действия всех сторон в данной историей антимонопольным органом квалифицированы как антиконкурентное соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции .



