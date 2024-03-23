Экология

ВС РФ поставил точку в деле о незаконной свалке на отобранной у волгоградца земле

Экология 23.03.2024 10:47
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23.03.2024 10:47


Больше 3 миллионов рублей ущерба, причиненного почве, выплатила строительная фирма, которую уличили в сбрасывании грунта с отходами на территории Тракторозаводского района города Волгограда два года назад. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ООО «ЭлитСтройСити-34» пыталась обжаловать в Верховном суде РФ ранее вынесенные решения по иску природоохранного ведомства о взыскании ущерба, но безуспешно.

- Судами первой и второй инстанции требования управления признаны законными и обоснованными. Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии оснований, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении. - В настоящее время ООО «ЭлитСтройСити-34» оплатило вред в полном объеме.

Сумма составила 3 148 400 рублей. Ранее стройфирма отказывалась выплачивать указанную сумму добровольно. Директор компании утверждал, что его сотрудники выполняли поручение чиновника районной администрации, который указал им, куда вывозить грунт со стройплощадки. 

В результате факт захламления земли был зафиксирован, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.


Примечательно, что грунт вперемешку со строительными отходами компания вывозила на земельный участок, который взял в аренду и хотел благоустроить волгоградский предприниматель Дмитрий Сборщиков. 

Ранее информагентство подробно рассказывало об этой истории, которая началась в марте 2022 года. В итоге за эту свалку Сборщикова лишили права на благоустройство территории на улице Жолудева, 11Г в Тракторозаводском районе, хотя Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприниматель не имеет к захламлению территории никакого отношения.

Предприниматель обращался за защитой своих прав к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, а также в прокуратуру. 

Надзорное ведомство по итогам проверки внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства в администрацию Тракторозаводского района, а также главе Волгограда. В июле 2022 года стало известно, что по фактам выявленных нарушений отделом полиции № 1 Управления МВД России по городу Волгограду возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Отметим, что еще до проведения проверки заваленную мусором территорию на ул. Жолудева, 11Г внезапно быстро вычистили и засыпали песком.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора 

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