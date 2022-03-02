









Подготовленный для спортивной площадки участок земли на улице Жолудева в Тракторозаводском районе неизвестные засыпали глиной, строительным мусором и спиленными ветками. Волгоградский предприниматель Дмитрий Сборщиков, который два года назад получил разрешение на благоустройство этой территории, утверждает, что все происходит по указанию чиновников районной администрации.

— Мы обнаружили это безобразие 24 февраля. Я поймал камазиста, который сказал, что глину везут со стройплощадки на ул. Дзержинского, 15, где копают котлован под газопровод. Удалось дозвониться до подрядчика Дмитрия, который сообщил в телефонном разговоре, что добро на это дали начальник районного ЖКХ, к сожалению, его фамилию я не помню, и первый заместитель главы района Али Абубекеров, — рассказал информагентству Дмитрий Сборщиков.

Предприниматель спросил о происходящем лично у первого заместителя главы района. Полученный ответ его обескуражил.

— Абубекеров сказал, ну вы же забор сняли, вы же ничего там делать не собираетесь. Но я как бы собираюсь. У нас последний год остался по благоустройству, есть разрешение на эту землю. Теперь я даже не представляю, что дальше делать, хочу этот вопрос поднять, пусть объяснят. Это беспредел полный! Мы же все за свой счет делали, старались.., — возмущается волгоградец.









Так выглядел участок на ул. Жолудева в июле 2019 года. Здесь была мусорка и автостоянка

В апреле 2020 года Дмитрий Сборщиков получил разрешение сроком на три года от департамента муниципального имущества Волгограда на размещение элементов благоустройства на земельном участке площадью 6964 кв.м., расположенного в границах участка по улице Жолудева, 11Г. Предприниматель, который в данном проекте выступает как физическое лицо, планировал создать благоустроенное место отдыха с детским футбольным полем.









Так выглядела подготовка участка на ул. Жолудева под спортплощадку

Волгоградец вместе с единомышленниками расчистил площадку, потратив на вывоз скопившегося здесь бытового мусора, завоз грунта и песка, выравнивание склона и зарплату рабочим порядка 1 миллиона рублей. Этой весной с наступлением благоприятной погоды Дмитрий Сборщиков хотел завезти еще песка и сделать футбольное поле. Однако забор, которым они огородили площадку, украли, поэтому строительный вагончик пришлось спасать. Вскоре сюда и начали наведываться КамАЗы. Теперь планы волгоградца оказались в буквальном смысле похоронены под тоннами глины и мусора.

— Вы понимаете, я сам вырос без отца, в интернате. Я хочу после себя что-то оставить, как-то помочь молодым парням, которые слоняются на Тракторном без дела. Хотели спортивную площадку сделать. Сами. Мы же ни у кого ничего не просим. Я, например, свои деньги вкладываю, а тут такое! — говорит раздосадованный волгоградец.









На фото: Дмитрий Сборщиков

Предприниматель уверяет, что районные власти и ранее препятствовали его работе. Так, в прошлом году он хотел установить детскую площадку, которую получил из Москвы в хорошем состоянии, попросил помощи, но получил отказ. В итоге детскую площадку смонтировали, но в Ольховке, где власти с радостью согласились оказать содействие в ее установке.

Вспоминает Дмитрий и некрасивую историю, которая произошла с благоустройством замусоренного берега реки Мокрая Мечетка в Трактрозаводском районе. Тогда предпринимателя, который нанял спецтехнику для уборки отходов, обвинили в незаконной добыче металла, который использовался давным-давно для укрепления берега. В итоге проект забуксовал и сошел на нет, но 1,5 миллиона рублей за работу спецтехники Дмитрию все же пришлось заплатить.

На свои деньги предприниматель смог обустроить зал по дзюдо и самбо в поселке Водстрой для детей. Несмотря на трудности, Дмитрий Сборщиков не теряет надежды. Волгоградец уверен, что его идеи и проекты будут востребованы.

— Хочу записаться на прием к главе Волгограда или губернатору. Как вы думаете, получится? Хочу рассказать о том, что мы есть, что мы готовы многое делать для города, молодежи. Я же ничего не прошу, хочу только, чтобы нам хотя бы не мешали, — поделился с «Высотой 102» своими планами Дмитрий Сборщиков.

В администрации Волгограда в свою очередь сообщили, что в конце 2020 года Дмитрию как физическому лицу было выдано разрешение на размещение объектов благоустройства на двух земельных участках сроком на три года. Первая территория расположена на склоне русла реки Мокрой Мечетки со стороны Нижнего поселка ВТГЗ, вторая — по ул. Жолудева, 11Г.

— В 2021 году гражданин Сборщиков организовал земляные работы на участке вблизи Нижнего поселка ВТГЗ. Сотрудниками комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области было выявлено, что данные работы проводились с нарушениями, — поясняет мэрия, которую облкомприроды уведомил об этом письменно. В частности, сообщалось, что рабочие с использованием тяжелой техники вместо благоустройства размещали на указанной территории отвалы размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне реки Мокрая Мечетка, что является нарушением Водного кодекса РФ. На рабочих были составлены административные протоколы, а разрешение на благоустройство было досрочно прекращено. Благоустройство земельного участка у реки Мокрая Мечетка так и не было выполнено.





На фото: так выглядит участок на ул. Жолудева, 11Г по состоянию на 2 марта 2022 года





Разрешение на размещение объекта благоустройства на участке улицы Жолудева, 11Г в настоящее время действует, но, как утверждает администрация, к работам на этой территории есть претензии. — Выездная проверка, проведенная представителями администрации Тракторозаводского района, выявила, что гражданин Сборщиков не выполняет взятые на себя обязательства — за два года на данной площадке не проведены работы по укреплению грунта, благоустройству, размещению малых архитектурных форм. Кроме того, площадка, находящаяся на краю оврага, не огорожена, она постепенно размывается талыми водами, существует риск травмирования лиц, так как на данную территорию имеется свободный доступ. Для обеспечения безопасности жителей района, в том числе детей, и предотвращения дальнейшего размывания грунта, администрацией района была проведена обваловка по периметру земельного участка. Земельные работы внутри участка администрация не проводила. Если в деятельности гражданина вновь будут выявлены нарушения, а также будут отсутствовать какие-либо результаты работ по благоустройству, то договор в отношении данного земельного участка с гражданином также будет расторгнут, — сообщили в городской администрации. Отметим, что в ответе на редакционный запрос администрация Волгограда так и не пояснила, почему на земельный участок по ул. Жолудева, 11Г стали свозить отходы. Вопрос о том, кто отдал такое распоряжение, насколько это законно и что делать Дмитрию Сборщикову в данной ситуации, остается открытым. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.

Фото и видео Дмитрия Сборщикова







