Происшествия

Два московских поезда были задержаны на ж/д под Волгоградом

Происшествия 17.03.2024 11:28
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17.03.2024 11:28


Длительная задержка двух пассажирских поездов произошла на железной дороге в Волгоградской области из-за внезапной остановки грузового состава.

- 16 марта в 15:15 (мск) на перегоне Иловля  – Белушкино Волгоградского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам произошла остановка грузового состава. На место был направлен вспомогательный локомотив, - сообщили в Приволжской ЖД.

Это происшествие повлияло на движение двух поездов. В результате поезд №16 Москва – Волгоград был задержан более чем на 3 часа, а №1 Волгоград - Москва на 45 минут.

Причина остановки грузового состава не уточняется.

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