Два московских поезда были задержаны на ж/д под Волгоградом

Длительная задержка двух пассажирских поездов произошла на железной дороге в Волгоградской области из-за внезапной остановки грузового состава.

- 16 марта в 15:15 (мск) на перегоне Иловля – Белушкино Волгоградского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам произошла остановка грузового состава. На место был направлен вспомогательный локомотив, - сообщили в Приволжской ЖД.

Это происшествие повлияло на движение двух поездов. В результате поезд №16 Москва – Волгоград был задержан более чем на 3 часа, а №1 Волгоград - Москва на 45 минут.

Причина остановки грузового состава не уточняется.