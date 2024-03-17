Расследования

В МЧС назвали возможную причину пожара под Волгоградом, где погибли дети

Расследования 17.03.2024 10:29
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17.03.2024 10:29


Нарушение правил печного отопления могло стать причиной пожара в Волгоградской области, в результате которого погибли двое детей. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в МЧС России.


По данным ведомства, сообщение о возгорании частного дома размером 50 кв.м. поступило в оперативные службы 16 марта в 19:02. К моменту прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем. В 20:18, т.е. через 1 час 16 минут пожар был ликвидирован. Погибли две девочки 2 и 8 лет. Их 14-летний двоюродный брат, который, по данным МЧС, присматривал за девочками, госпитализирован в больницу с отравлением продуктами горения.


В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что пожар произошел в одном из частных домовладений по улице Садовой хутора Пимено-Черни. Во время возгорания трое детей находились в  домовладении одни, без присмотра взрослых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следствие ведут сотрудники Светлоярского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. Прокуратура Волгоградской области проводит проверку.


Фото: МЧС России / t.me

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