Происшествия

СК сообщил о гибели двоих детей на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 17.03.2024 09:17
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17.03.2024 09:17


Две маленькие девочки погибли на пожаре в Волгоградской области, который произошел накануне поздно вечером в хуторе Пимено-Черни в Котельниковском районе, сообщили V102.RU в СУ СКР России по Волгоградской области.

-  По предварительным данным, 16 марта в вечернее время в одном из частных домовладений по улице Садовой хутора Пимено-Черни Котельниковского района, где находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки, - рассказала представитель ведомства Дарья Буянова.


Из горящего дома удалось спастись 14-летнему подростку - брату девочек. 

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следствие ведут сотрудники Светлоярского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. 


Причины возгорания устанавливаются. Назначен ряд судебных экспертиз.

В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что в результате пожара выжил 14-летний двоюродный брат погибших девочек. Подростка госпитализировали. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

- Кроме того, прокуратурой региона организована проверка соблюдения требований законодательства в деятельности территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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