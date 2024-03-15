Спустя двое суток в Волгограде нашли мертвой пропавшую бабушку









В Волгограде минувшим днем нашли тело пропавшей 82-летней Качалиной Валентины Романовны, которую разыскивали родственники и волонтеры, сообщает V102.RU.





Напомним, женщина еще 12 марта вышла из дома в неизвестном направлении и бесследно исчезла.





В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тело пенсионерки было обнаружено в поле в 150 метрах от ул. Геологическая в поселке имени Гули Королевой в ходе поисковых мероприятий.





- Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти, - уточнили в ведомстве, которое сейчас проводит проверку по факту смерти волгоградки.





По предварительным данным, женщина, у которой были проблемы с памятью, забыла дорогу домой и замерзла.