Спустя двое суток в Волгограде нашли мертвой пропавшую бабушку

Происшествия 15.03.2024 10:13
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15.03.2024 10:13
В Волгограде минувшим днем нашли тело пропавшей 82-летней Качалиной Валентины Романовны, которую разыскивали родственники и волонтеры, сообщает V102.RU.
Напомним, женщина еще 12 марта вышла из дома в неизвестном направлении и бесследно исчезла.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тело пенсионерки было обнаружено в поле в 150 метрах от ул. Геологическая в поселке имени Гули Королевой в ходе поисковых мероприятий.
- Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти, - уточнили в ведомстве, которое сейчас проводит проверку по факту смерти волгоградки.
По предварительным данным, женщина, у которой были проблемы с памятью, забыла дорогу домой и замерзла.
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