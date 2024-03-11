Федеральные новости

Сосите лапу. Президент подписал закон, запрещающий рекламу у инагентов

Федеральные новости 11.03.2024 17:41
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11.03.2024 17:41


Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон, запрещающий гражданам и отечественным компаниям размещать любую рекламу на сайтах, в социальных сетях и блогах, принадлежащих иностранным агентам.  

Иноагентом могут признать физлицо (или объединение лиц) вне зависимости от гражданства, организационно-правовой формы и юрисдикции, а также иностранные структуры без образования юрлица, участвующие в политической деятельности в России и получающие иностранное финансирование, – напоминают в Госдуме. – Поддержка иностранного источника может выражаться в предоставлении не только денежных средств, но и организационно-методической, научно-технической и другой помощи.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что  только в 2023 году более 200 россиян и российских компаний разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. С сегодняшнего дня иноагенты смогут существовать лишь на средства зарубежных покровителей. 

Надо для себя определиться: либо ты со страной – откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны. Но нельзя охаивать страну за деньги из‑за рубежа и собирать здесь средства от рекламы, — подчеркивал Володин в ходе недавнего пленарного заседания. 

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