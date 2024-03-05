Расследования

Избившему сотрудницу МВД в аэропорту Волгограда грозит до 10 лет

Расследования 05.03.2024 17:13
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05.03.2024 17:13


Уголовное дело в отношении 56-летнего Сергея Гнутова из Новочеркасска, который избил девушку-полицейского в аэропорту Волгограда, направлено в Дзержинский районный суд. Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, мужчину будут судить по двум статьям УК – за публичное оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти.
Напомним, 16 января 2024 года безработный житель Ростовской области находился в здании терминала «С» волгоградского аэропорта в состоянии алкогольного опьянения и весьма буйно себя вел. Наряд транспортной полиции пытался утихомирить пассажира в камуфляжной форме, однако мужчина стал оскорблять сотрудницу полиции, а затем ударил ее кулаком в лицо. Девушка получила сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану уха.
Дебошир был задержан, а впоследствии – арестован. Выяснилось, что мужчина не имел отношения к воинским подразделениям. В ожидании своего самолета он перебрал со спиртным, а теперь может сесть на 10 лет.

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