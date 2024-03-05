Юного насильника 33-летней женщины задержали в Волгоградской области

В Волгоградской области задержали 18-летнего жителя города Котельниково по подозрению в изнасиловании 33-летней женщины, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.

Заявление об изнасиловании поступило в правоохранительные органы 3 марта. Жительница Котельниково сообщила, что неизвестный напал на нее на улице Железнодорожной и под угрозой убийства надругался над ней.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ст.131 УК РФ (изнасилование) и ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Насильника нашли и задержали.

- При проведении опознания потерпевшая указала на молодого человека, как на лицо, совершившее в отношении нее преступление, - сообщила Буянова.

Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области