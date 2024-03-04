Политика

Политтехнолог Чешов: фактическая явка в Волгоградском регионе составит 80%

Политика 04.03.2024 15:55
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04.03.2024 15:55


Избирательная комиссия Волгоградской области (ИКВО) 4 марта подвела промежуточные итоги подомового обхода избирателей в регионе в рамках проекта «ИнформУИК». По информации, которую передали  члены участковых избирательных комиссий, большинство жителей региона планируют участие в голосовании на выборах Президента РФ, которые будут проходить с 15 по 17 марта. Еще чуть более 20% волгоградцев пока не смогли дать однозначный ответ, посетят ли они избирательные участки. 

По сведениям ИКВО, в Волгоградской области члены УИК посетили почти 97% домовладений, информируя избирателей о том, когда, в какой время будут проходить выбора, а также   формах голосования, адресе избирательного участка и зарегистрированных кандидатах. 

В ходе бесед с членами УИК 72,9% опрошенных отметили, что планируют принять участие в предстоящем голосовании. Еще 22,2% заявили, что скорее примут участие в выборах, – сообщили в избикроме 4 марта, напомнив, что поквартирные и подомовые обходы пройдут до 7 марта включительно. 

По мнению политтехнолога Андрея Чешова, озвученные сегодня избирательной комиссией данные соответствуют ожиданиям и прогнозам экспертов, а также коррелируют с данными по стране. 

Учитывая тот факт, что до выборов остается две недели, а также анализируя накопленный опыт предыдущих кампаний, и я и мои коллеги политологи прогнозируют фактическую явку порядка 80%, – прокомментировал Чешов.

Что касается тех 22% избирателей, которые пока еще не дали однозначного ответа, – по мнению политолога, большинство из них все же дойдут до участков в дни голосования.

На практике в последние две недели перед голосованием интерес возрастает, половина из тех самых 22% твердо решает сходить на избирательный участок - в итоге явка составит минимум 80%, – убежден он. 

Напомним, что всего в Волгоградской области к выборам Президента России подготовили 1 783 700 бюллетеней для голосования. 

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