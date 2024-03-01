Фото сайта ИКВО
Общество 01.03.2024 20:19
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01.03.2024 20:19
Фото сайта ИКВО
Сегодня, 1 марта, избирательная комиссия Волгоградской области получила в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Российской Федерации. Как сообщили V102.RU в ИКВО, сначала были уничтожены излишне изготовленные бюллетени, а также печатная форма.Всего избирательной комиссией Волгоградской области получено 1 783 700 избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента России, среди них 298 150 бюллетеней предназначены для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБов).
Сегодня бюллетени из типографии будут отправлены Спецсвязью в территориальные избирательные комиссии Волгоградской области. Там они будут находиться под круглосуточной охраной полиции до передачи в участковые комиссии, добавили в облизбиркоме.
Фото сайта ИКВО
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