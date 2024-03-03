



Самым подорожавшим продуктом питания за 2023 год в Волгоградской области стали яйца. Цены на них рекордно выросли на 83 (!)%. Такие данные опубликовало волгоградское отделение банка РФ, сообщает V102.RU. Если в январе 2023 года стоимость яиц упала на 7,74% (по сравнению с началом 2022 года), то в январе 2024 года они выросли на 75,46%. В итоге яйца стали безусловными рекордсменами по росту цен. Самым подорожавшим продуктом питания за 2023 год в Волгоградской области стали яйца. Цены на них рекордно выросли на 83 (!)%. Такие данные опубликовало волгоградское отделение банка РФ, сообщает V102.RU. Если в январе 2023 года стоимость яиц упала на 7,74% (по сравнению с началом 2022 года), то в январе 2024 года они выросли на 75,46%. В итоге яйца стали безусловными рекордсменами по росту цен.

По темпам подорожания яиц ситуацию можно сравнить с резким ростом цен на свежую капусту в марте 2022 года. Тогда этот овощ продавался в магазинах Волгограда по 100-120 рублей.

По темпам подорожания яиц ситуацию можно сравнить с резким ростом цен на свежую капусту в марте 2022 года. Тогда этот овощ продавался в магазинах Волгограда по 100-120 рублей.

Вторую позицию по темпам подорожания за год заняла плодоовощная продукция. В январе 2024 года цены на овощи выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года на 24,42%. Тогда как год назад эта в этой группе продовольственных товаров наблюдалась дефляция (-4,31%).В тройку лидеров по росту цен за год в регионе вошел и сахар – подорожание составило 11,89%. Однако в январе 2023 года стоимость этого продукта питания росла быстрее (14,22%). Мясопродукты за год стали дороже на 11,86%, а хлебобулочные изделия – на 7,23%.Соответственно, из-за подорожания ключевых продуктов питания выросла стоимость обслуживания и в сфере общественного питания – за год на 10,16%.Среди непродовольственных товаров быстрее всего росла стоимость легковых автомобилей – 12,68%. Но в январе 2022 года подорожание было еще серьезнее – почти на 25%. На втором месте по росту цен оказались медицинские товары – на 9,44%. Автомобильное топливо подорожало за год на 8,39%. А в начале 2023 года бензин и дизтопливо даже дешевело на 0,25%. Стройматериалы выросли в цене на 6,06%, а мебель – на 5,77%. Лишь меховые изделия подешевели почти на 6%.В сфере услуг самое серьезное подорожание отмечено в области зарубежного туризма. Здесь цены выросли на 18,04%. Телекоммуникационные услуги стали обходиться волгоградцам дороже на 15,05%, а медицинские услуги - на 12,93%. А вот услуги ЖКХ подорожали всего на 1,65%. При этом в январе 2023 года они выросли почти на 11%.