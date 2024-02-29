Расследования

Волгоградца в бегах осудили за сообщение о взрыве Крымского моста

Расследования 29.02.2024 15:42
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29.02.2024 15:42


Фроловский районный суд постановил приговор в отношении 41-летнего жителя Ольховского района Волгоградской области, подавшегося в бега после сообщения о взрыве Крымского моста, сообщает V102.RU. 

— Суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — пояснили в пресс-службе суда. — Приговор в законную силу не вступил.

Уточняется, что подсудимый находился в розыске около двух лет. Уголовное дело, возбужденное в 2022 году, было приостановлено и возобновлено только сейчас. 

Напомним, что 15 апреля 2022 года около 21.35 обвиняемый, будучи пьяным, находясь в постройке, расположенной в 45 километрах от Фролово, сообщил по номеру экстренной службы «112» о ложном минировании моста через Керченский пролив. Как позже пояснил задержанный, своим поступком он просто хотел, чтобы его нашли полицейские и препроводили домой. 

Собственный источник редакции пояснил, что осужденный прописан в Светлоярском районе Волгоградской области, а в розыске находился с августа 2022 года. 

— Обнаружили его в Самаре. Ранее он имел проблемы с законом, был судим за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, — уточнил источник.  

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгограде задержан подозреваемый в серии ложных минирований школ и госучреждений. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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