Здравоохранение

147 «земских» медиков трудоустроят в Волгоградской области в этом году

Здравоохранение 28.02.2024 18:52
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28.02.2024 18:52


В Волгоградской области в текущем 2024 году планируют трудоустроить в сельские больницы и поликлиники 99 врачей и 48 медработников среднего звена. Об этом 28 февраля сообщили в администрации региона. Новых сотрудников ждут в районных и городских лечебных учреждениях региона. 

Уточняется, что участником программы «Земский доктор/фельдшер» нацпроекта «Здравоохранение» может стать любой гражданин России, имеющий медицинское образование по требуемому профилю. Со списком востребованных специалистов можно ознакомиться, перейдя по ссылке

С начала 2024 года в сельские больницы Волгоградской области уже поступили на работу шесть «земских» специалистов: три врача и три средних медработника, – сообщили попутно в комитете здравоохранения региона. – В районные медучреждения трудоустроены врач-педиатр участковый, врач-стоматолог, врач-психиатр, а также средний медперсонал: фельдшер скорой медицинской помощи, заведующий ФАП - фельдшер. Выплаты врачам составили 1 млн рублей и 1,5 млн рублей для удаленных и труднодоступных территорий соответственно, выплаты средним медработникам — 0,5 млн рублей и 0,75 млн рублей.

Также сообщается, что в 2023 году в сельские больницы Волгоградской области устроились на работу 88 врачей и 69 фельдшеров. 

С 2023 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова право на дополнительную выплату имеют и те, кто остался работать в медучреждении после истечения «земского» контракта. Та, в прошлом году 50 специалистов получили суммы от 500 тысяч до 1,5 млн  рублей. Кроме того, в регионе начала работать программа, по которой единовременно выплачивают по 2 млн рублей врачам востребованных специальностей, трудоустроенных в медицинские организации подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области.

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