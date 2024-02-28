Расследования

Жителя Волгограда осудят за нелегальную торговлю «ностальгией» по СССР

Расследования 28.02.2024 11:50
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28.02.2024 11:50


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего волгоградца. По данным надзорного органа, мужчина обвиняется в хранении и перепродаже контрафактной табачной продукции. 

Так, в частности, установлено, что с ноября 2022 по май 2023 года житель Волгограда торговал в Дзержинском районе немаркированной табачной продукцией, которую ранее закупил на сумму свыше 2,6 млн рублей. 

Свою вину мужчина признал полностью. Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что ассортимент, который предлагал покупателям обвиняемый, изобиловал не только заграничными марками сигарет. Мужчина продавал также продукцию «родом из СССР» – «Приму», «Родопи», «Беломорканал» и другие. 

Фото: Прокуратура Волгоградской области

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