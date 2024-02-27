Расследования

Волгоградец воткнул нож в грудь своей бывшей

Расследования 27.02.2024 11:39
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27.02.2024 11:39

В Краснооктябрьском районе Волгограда 33-летний мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 38-летняя волгоградка с колото-резаным ранением грудной клетки доставлена в больницу.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний бывший сожитель потерпевшей, - рассказали в ведомстве. - Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемый кухонным ножом нанес ей удар в область грудной клетки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. 

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