Спорт

«Каустик» проиграл «Чеховским медведям» три мяча

Спорт 24.02.2024 07:54
0
24.02.2024 07:54


Гандболисты «Каустика» накануне, 23 февраля, на выезде в упорной борьбе уступили одному из фаворитов Суперлиги «Чеховским медведям» со счетом 30:33. Волгоградская команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате и осталась на одиннадцатом месте, сообщает V102.RU.
После домашней осечки в прошлом туре в противостоянии с «Динамо-Сунгуль» «химики» лишились шансов на попадание в плей-офф и сосредоточились на битве за выживание. А подмосковный клуб идет в группе лидеров турнира, занимая второе место вслед за первым ЦСКА. Поэтому мало кто сомневался в итоговой победе чеховского коллектива.  Однако «Каустику» сейчас отступать некуда. Волгоградцы бьются за каждый балл, который может улучшить их непростое турнирное положение до конца регулярного сезона. Отметим, что в составе гостей вчера вышли сразу несколько игроков, перешедших в стан «химиков» из «Чеховских медведей» на правах аренды. В частности, это Вадим Ибраков, Андрей Воробьев и Михаил Хохлов. Все они накануне помогли «Каустику» показать достойный гандбол на фоне весьма серьезного соперника.
В первые минуты команды дважды обменивались голами. У хозяев на старте дубль сделал Виктор Фурцев, тогда как за «химиков» отличились Никита Ларин с пенальти и Ибраков. Далее «медведи» забили три гола подряд, впервые в матче оторвавшись от оппонентов  Однако развить свое преимущество подмосковные гандболисты долгое время не могли, так как гости демонстрировали высокий показатель реализации собственных моментов. В конце второй десятиминутки Никита Ларин и Виктор Бабкин отметились точными выстрелами, что позволило волгоградским спортсменам приблизиться максимально близко к фавориту встречи. Однако в заключительной трети тайма «медведи» усилили давление и выдали мощный отрезок в несколько минут, выиграв его со счетом 5:0. А вся первая половина поединка осталась за хозяевами — 19:14.
После перерыва голы Евгения Дземина и Виктора Фурцева поспособствовали увеличению отрыва. Затем Никита Ларин ответил метким выстрелом с семиметрового. Вскоре преимущество чеховских гандболистов достигло восьми мячей, что означало серьезную заявку на их итоговый выигрыш. «Каустик» не смог догнать соперника, но при этом продемонстрировал достойную концовку. По два раза Вадим Ибраков и Виктор Бабкин, а также Андрей Воробьев и Артем Введенский на свой счет записали результативные баллы. «Химики» приблизились на расстояние в четыре мяча,  однако за три минуты до финальной сирены игрок хозяев Антон Аксюков убил интригу,  реализовав позиционную атаку. На последних секундах мяч престижа оформил Данила Иванов. Итоговая победа «Чеховских медведей» со счетом 33:30.
Подопечные Дмитрия Бочарникова вопреки многим ожиданиям дали настоящий бой одному из грандов российского гандбола. Самыми результативными исполнителями в составе гостей стали Ларин, Воробьев и Ибраков — у всех по шесть мячей. После долгой паузы в Суперлиге  «Каустик» 26 марта примет в родных стенах прямого конкурента по турнирной таблице «СГАУ-Саратов», который опережает «химиков» на одно очко и располагается строчкой выше на данный момент.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» VK.com  
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.02.2024 18:04
Спорт 22.02.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.02.2024 11:54
Спорт 21.02.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2024 21:39
Спорт 20.02.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2024 08:11
Спорт 20.02.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2024 17:20
Спорт 19.02.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2024 08:13
Спорт 19.02.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2024 21:14
Спорт 17.02.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2024 07:48
Спорт 16.02.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.02.2024 12:46
Спорт 15.02.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2024 21:37
Спорт 14.02.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2024 08:17
Спорт 14.02.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2024 19:11
Спорт 13.02.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2024 08:51
Спорт 13.02.2024 08:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.02.2024 17:56
Спорт 12.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.02.2024 21:30
Спорт 11.02.2024 21:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звездыСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом 656 домов остались без водыСмотреть фотографии
10:46
Старая «Волга» протаранила столб в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значитСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом в лобовой аварии покалечились четвероСмотреть фотографии
09:14
Санкции США затронули волгоградский бизнесСмотреть фотографии
07:54
«Каустик» проиграл «Чеховским медведям» три мячаСмотреть фотографии
22:30
Над Волгоградом 23 февраля прогремел праздничный салютСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградский стенд на ВДНХ в Москве посетили стрельцы и красноармейцыСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде 96-летней труженице тыла помогли вернуть отнятую обманом квартируСмотреть фотографии
17:27
В Волгоградской области запретили распахивать остатки столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:12
Первая партия зерен горчицы отгружена в Волгограде для МонголииСмотреть фотографии
15:19
Врач-офтальмолог в Волгоградской области отсудила заслуженную досрочную пенсиюСмотреть фотографии
14:07
Генерал МВД произвел «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:37
Реконструкция волгоградского ЦУМа обойдется почти в 2,5 млрд рублейСмотреть фотографии
12:45
Пропавших в Волгоградской области двоих мужчин нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде 23 февраля у Вечного огня почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде 104-летнюю ветерана ВОВ заставляют явиться в УК из-за протекающей крышиСмотреть фотографии
10:49
РПН не уловил вредных выбросов от пожара на «НПО Броня» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
Пассажирская «Газель» сбила пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:09
Житель Волгоградской области стал 7-миллионным посетителем выставки «Россия»Смотреть фотографии
08:52
Волгоградским призывникам предложат выбор – на военную службу или в лесСмотреть фотографии
08:12
Скотовода осудили за огненную месть работодателю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:39
«Спокойный и надежный»: волгоградец с помощью бисера и нейросети создал портрет Владимира ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
В селе Лозном Волгоградской области мужчина обезглавил сожительницуСмотреть фотографии
20:41
Медики просят у баронов разрешение на вакцинацию от кори цыганСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде исследуют воздух после пожара на производстве «НПО Броня»Смотреть фотографии
19:40
Волгоградские евреи просят передать в синагогу артефакт из бункера ЧуяноваСмотреть фотографии
18:37
За 40. Безнадежно женат: портрет среднего волгоградца нарисовали статистикиСмотреть фотографии
18:25
Самосвалы тоннами скидывают строительный мусор возле ВолГУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 