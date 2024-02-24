«Каустик» проиграл «Чеховским медведям» три мяча





Гандболисты «Каустика» накануне, 23 февраля, на выезде в упорной борьбе уступили одному из фаворитов Суперлиги «Чеховским медведям» со счетом 30:33. Волгоградская команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате и осталась на одиннадцатом месте, сообщает V102.RU. Гандболисты «Каустика» накануне, 23 февраля, на выезде в упорной борьбе уступили одному из фаворитов Суперлиги «Чеховским медведям» со счетом 30:33. Волгоградская команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате и осталась на одиннадцатом месте, сообщает V102.RU.

После домашней осечки в прошлом туре в противостоянии с «Динамо-Сунгуль» «химики» лишились шансов на попадание в плей-офф и сосредоточились на битве за выживание. А подмосковный клуб идет в группе лидеров турнира, занимая второе место вслед за первым ЦСКА. Поэтому мало кто сомневался в итоговой победе чеховского коллектива. Однако «Каустику» сейчас отступать некуда. Волгоградцы бьются за каждый балл, который может улучшить их непростое турнирное положение до конца регулярного сезона. Отметим, что в составе гостей вчера вышли сразу несколько игроков, перешедших в стан «химиков» из «Чеховских медведей» на правах аренды. В частности, это Вадим Ибраков, Андрей Воробьев и Михаил Хохлов. Все они накануне помогли «Каустику» показать достойный гандбол на фоне весьма серьезного соперника.В первые минуты команды дважды обменивались голами. У хозяев на старте дубль сделал Виктор Фурцев, тогда как за «химиков» отличились Никита Ларин с пенальти и Ибраков. Далее «медведи» забили три гола подряд, впервые в матче оторвавшись от оппонентов Однако развить свое преимущество подмосковные гандболисты долгое время не могли, так как гости демонстрировали высокий показатель реализации собственных моментов. В конце второй десятиминутки Никита Ларин и Виктор Бабкин отметились точными выстрелами, что позволило волгоградским спортсменам приблизиться максимально близко к фавориту встречи. Однако в заключительной трети тайма «медведи» усилили давление и выдали мощный отрезок в несколько минут, выиграв его со счетом 5:0. А вся первая половина поединка осталась за хозяевами — 19:14.После перерыва голы Евгения Дземина и Виктора Фурцева поспособствовали увеличению отрыва. Затем Никита Ларин ответил метким выстрелом с семиметрового. Вскоре преимущество чеховских гандболистов достигло восьми мячей, что означало серьезную заявку на их итоговый выигрыш. «Каустик» не смог догнать соперника, но при этом продемонстрировал достойную концовку. По два раза Вадим Ибраков и Виктор Бабкин, а также Андрей Воробьев и Артем Введенский на свой счет записали результативные баллы. «Химики» приблизились на расстояние в четыре мяча, однако за три минуты до финальной сирены игрок хозяев Антон Аксюков убил интригу, реализовав позиционную атаку. На последних секундах мяч престижа оформил Данила Иванов. Итоговая победа «Чеховских медведей» со счетом 33:30.Подопечные Дмитрия Бочарникова вопреки многим ожиданиям дали настоящий бой одному из грандов российского гандбола. Самыми результативными исполнителями в составе гостей стали Ларин, Воробьев и Ибраков — у всех по шесть мячей. После долгой паузы в Суперлиге «Каустик» 26 марта примет в родных стенах прямого конкурента по турнирной таблице «СГАУ-Саратов», который опережает «химиков» на одно очко и располагается строчкой выше на данный момент.