РПН не уловил вредных выбросов от пожара на «НПО Броня» в Волгограде

Сегодня, 23 февраля, территориальное управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах мониторинга атмосферного воздуха в связи с пожаром на территории ООО «НПО Броня» в Волгограде, передает V102.RU.

- По результатам мониторинга атмосферного воздуха, превышения гигиенических нормативов не зафиксировано, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, что 22 февраля после ликвидации крупного пожара в Тракторозаводском районе ведомство сообщило, что специалисты произведут отбор проб атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке на предмет содержания вредных веществ.

Уточняется, что отбор проб проводился в зоне влияния пожара на территории ближайшей жилой застройки при юго-восточном направлении ветра.

Пожар произошел на производстве жидкой теплоизоляции и гидрозащиты, которое расположено на ул. Лавренева в Тракторозаводском районе. С огнем боролись два часа. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров.