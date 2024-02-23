Экология

РПН не уловил вредных выбросов от пожара на «НПО Броня» в Волгограде

Экология 23.02.2024 10:49
0
23.02.2024 10:49


Сегодня, 23 февраля, территориальное управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах мониторинга атмосферного воздуха в связи с пожаром на территории ООО «НПО Броня» в Волгограде, передает V102.RU.

- По результатам мониторинга атмосферного воздуха, превышения гигиенических нормативов не зафиксировано, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, что 22 февраля после ликвидации крупного пожара в Тракторозаводском районе ведомство сообщило, что специалисты произведут отбор проб атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке на предмет содержания вредных веществ.

Уточняется, что отбор проб проводился в зоне влияния пожара на территории ближайшей жилой застройки при юго-восточном направлении ветра.

Пожар произошел на производстве жидкой теплоизоляции и гидрозащиты, которое расположено на ул. Лавренева в Тракторозаводском районе. С огнем боролись два часа. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
22.02.2024 14:33
Экология 22.02.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Экология
21.02.2024 13:15
Экология 21.02.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2024 21:56
Экология 19.02.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Экология
16.02.2024 08:02
Экология 16.02.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2024 08:07
Экология 11.02.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.02.2024 13:57
Экология 10.02.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Экология
08.02.2024 10:01
Экология 08.02.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
01.02.2024 13:02
Экология 01.02.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Экология
30.01.2024 20:52
Экология 30.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2024 21:24
Экология 29.01.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2024 20:03
Экология 29.01.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Экология
27.01.2024 08:58
Экология 27.01.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
23.01.2024 21:35
Экология 23.01.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
22.01.2024 07:52
Экология 22.01.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2024 21:42
Экология 17.01.2024 21:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:07
Генерал МВД произвел «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:37
Реконструкция волгоградского ЦУМа обойдется почти в 2,5 млрд рублейСмотреть фотографии
12:45
Пропавших в Волгоградской области двоих мужчин нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде 23 февраля у Вечного огня почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде 104-летнюю ветерана ВОВ заставляют явиться в УК из-за протекающей крышиСмотреть фотографии
10:49
РПН не уловил вредных выбросов от пожара на «НПО Броня» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
Пассажирская «Газель» сбила пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:09
Житель Волгоградской области стал 7-миллионным посетителем выставки «Россия»Смотреть фотографии
08:52
Волгоградским призывникам предложат выбор – на военную службу или в лесСмотреть фотографии
08:12
Скотовода осудили за огненную месть работодателю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:39
«Спокойный и надежный»: волгоградец с помощью бисера и нейросети создал портрет Владимира ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
В селе Лозном Волгоградской области мужчина обезглавил сожительницуСмотреть фотографии
20:41
Медики просят у баронов разрешение на вакцинацию от кори цыганСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде исследуют воздух после пожара на производстве «НПО Броня»Смотреть фотографии
19:40
Волгоградские евреи просят передать в синагогу артефакт из бункера ЧуяноваСмотреть фотографии
18:37
За 40. Безнадежно женат: портрет среднего волгоградца нарисовали статистикиСмотреть фотографии
18:25
Самосвалы тоннами скидывают строительный мусор возле ВолГУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Пропавшего под Волгоградом бизнесмена нашли в больницеСмотреть фотографии
18:04
«Ротор» арендовал Ярослава Крашевского из «Спартака»Смотреть фотографии
17:51
Последствия крупного пожара на складе в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Под Волгоградом третьи сутки ищут бизнесмена из ДагестанаСмотреть фотографии
16:03
Волка-мутанта ликвидировали охотники в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:44
Стала известна причина возгорания цеха на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:33
Бочаров в преддверии 23 февраля встретился с участниками СВО и их семьямиСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде проложили циркуляционный трубопровод к домам Дзержинского районаСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде загорелся лакокрасочный цех на площади в 450 кв. мСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
Школу в Суровикино заставили выплатить компенсацию за питание ребенку-инвалидуСмотреть фотографии
14:33
Суд обязал собственника рекультивировать токсичную свалку под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:29
УФСБ задержало двоих волгоградцев с центнером наркотиков: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Волгоградская пенсионерка перевела мошенникам фантастическую сумму в 12,5 млн рублейСмотреть фотографии
 