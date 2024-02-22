Происшествия

В Волгограде исследуют воздух после пожара на производстве «НПО Броня»

Происшествия 22.02.2024 20:21
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22.02.2024 20:21


Управление Роспотребнадзора исследует атмосферный воздух в Тракторозаводском районе Волгограда, где 22 февраля произошел крупный пожар на производственной территории ООО «НПО Броня». По данным ведомства, специалисты произведут отбор проб ближайшей жилой застройке.

Организован выезд специалистов управления и аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре промышленного предприятия с учетом специфики производства, – сообщили в РПН.  О результатах исследований сообщат позже. 

Напомним, сообщение о пожаре на ул. Лавренева в северном районе Волгограда поступило 22 февраля в 13.50. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло два часа. 

Съемочная группа информагентства с высоты показала последствия крупного пожара

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