Последствия крупного пожара на складе в Волгограде сняли с высоты





В Волгограде 22 февраля на ул. Лавренева в Тракторозаводском районе произошел пожар на производстве жидкой теплоизоляции и гидрозащиты. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, площадь пожара составила около 450 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло два часа.





По сведениям регионального главка МЧС России, сообщение о возгорании поступило около 13.50. Сообщалось о горении кровли бетонного цеха общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

– На месте происшествия были задействованы подразделения 1 пожарно-спасательного отряда – 18 единиц техники и 58 человек личного состава, – уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления.









По информации прокуратуры Волгоградской области, возгорание произошло на производстве, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки. Никто из работников, к счастью не пострадал.





О полной ликвидации пожара в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили в 15.48 – спустя два часа после сообщения о возгорании.





Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на месте происшествия в Тракторозаводском районе и сняла на видео последствия крупного пожара. По данным информагентства, сейчас на месте еще остаются пожарные расчеты. Там же находится, судя по всему, и представитель собственника выгоревшего дотла производства – нецензурно выражаясь на русском языке с акцентом, мужчина отгоняет сотрудников СМИ и угрожает расправой.





Несмотря на тот факт, что получить комментарий у собственника не удалось, на основе фото можно сделать вывод, что производству причинен значительный материальный ущерб. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области огнем было охвачено 450 квадратных метров.





Фото, видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»