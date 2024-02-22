«Ротор» арендовал Ярослава Крашевского из «Спартака»

Фото: группа «Спартак молодежный» VK.com
Спорт 22.02.2024 18:04
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22.02.2024 18:04
Фото: группа «Спартак молодежный» VK.com
Защитник Ярослав Крашевский сегодня, 22 февраля, официально перешел из московского «Спартака» в «Ротор» на правах аренды до конца нынешнего сезона. 19-летний футболист будет выступать за сине-голубых под 24 номером, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.Крашевский родился 16 марта 2004 года в Москве. Является воспитанником спартаковской академии. Играл за красно-белых в Юношеской футбольной лиге, где провел 41 встречу, забил семь голов и сделал 10 результативных передач. Также Ярослав выступал за молодежку «Спартака», в составе которой участвовал в чемпионате МФЛ. В 26 поединках отличился 5 раз и выполнил два голевых паса. Летом 2023 года перешел в красноярский «Енисей» из Первой лиги. За этот клуб сыграл в общей сложности .восемь матчей. Кроме того, в данный момент Крашевский наряду с другим футболистом «Ротора» Иваном Пяткиным является игроком молодежной сборной России.
Фото: группа «Спартак молодежный» VK.com
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