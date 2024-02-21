Врач отделался штрафом за продажу больничных под Волгоградом

Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении врача травматолога-ортопеда Ольховской ЦРБ Владимира Лесникова за продажу больничных листов, сообщает V102.RU.

— Лесников В. Н. органом предварительного следствия обвинялся в двух эпизодах совершения служебного подлого и двух эпизодах получения взятки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), — пояснили информагентству в пресс-службе районного суда.

В судебном следствии установлено, что фигурант дела, на рабочем месте за денежное вознаграждение оформил больничный фактически здоровому пациенту. Врач внес в медкарту заведомо ложные сведения о проведенном медицинском осмотре, диагнозе, состоянии здоровья и проводимом лечении.

— Подсудимый вину не признал, однако в суде вина доктора была доказана. По совокупности преступлений Лесникову В. Н. назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей, — добавили в судебной инстанции. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Известно, что сумма взятки не превышала 10 тысяч рублей.

Напомним, в Волгограде главного врача больницы № 22 Екатерину Матвееву поместили в СИЗО. Руководителя задержали на рабочем месте по подозрению в совершении служебного преступления.

Фото: архив ИА «Высота 102»