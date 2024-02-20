Спорт

«Динамо-Синара» вырвало ничью в матче со «Звездой»

Спорт 20.02.2024 21:39
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20.02.2024 21:39


Гандболистки «Динамо-Синары сегодня, 20 февраля, на выезде вырвали важную для себя ничью  в остросюжетном матче с подмосковной «Звездой» со счетом 26:26 в очередном туре предварительного этапа Суперлиги, сообщает V102.RU.
В Звенигороде встречались прямые конкуренты по турнирной таблице. «Звезда» пытается догнать «Синару» и перед очным противостоянием отставала от волгоградского клуба, идущего в лидерах второй шестерки,  всего на три балла. Динамовки, уже обеспечившие место в плей-офф чемпионата , обыгрывали подмосковный коллектив в нынешнем сезоне дома и в гостях, но третья игра между этими соперниками у подопечных Олега Кулешова не заладилась практически со старта.
На первых минутах Екатерина Долматова дважды забросила и выводила гостей вперед. Затем Долматова же нарушила правила и получила двухминутное удаление. Марианна Егорова в составе «Звезды» отличилась с назначенного пенальти и сравняла — 2:2. Далее хозяйки результативно завершили несколько быстрых атак, которые возникали, в том числе, за счет ошибок волгоградок, а Кристина Бельчикова реализовала семиметровый и преимущество звенигородских спортсменок достигло четырех мячей. Только в конце первой десятиминутки Долматовой удалось прервать голевое молчание своей команды.
Но в целом точные попадания  динамовкам на данном отрезке игры давались непросто. Достаточно уверенно действовала на последнем рубеже голкипер «Звезды» Серафима Тиханова, отразившая несколько бросков оппоненток.  В середине тайма инициативу в свои руки взяла юная Варвара Семина, которая буквально в течение нескольких минут неоднократно отметилась меткими бросками. Последние мячи в тайме в составе «Динамо» оказались на счету Валентины Гончаровой, однако лидерство «Звезды» к перерыву выглядело все равно солидно — 16:9.
На старте второй половины хозяйки продолжали держать гостей на большом расстоянии от себя. Другими словами, игра у подопечных Михаила Серегина шла до определенного времени и мало что говорило о возвращении серьезной интриги. Но динамовки буквально воскресли после взятого их наставником тайм-аута при счете 18:24. Подмосковные гандболистки стали допускать ошибки, а также Анна Верещак на вратарской позиции в ключевой момент сказала свое слово. Ну а в атаке у волгоградского коллектива нашлись лидеры не на словах, а на деле в концовке встречи. За три минуты до финальной сирены Марина Судакова мастерски исполнила пенальти и установила равенство. Вскоре Юлия Бабенко повторно вывела «Звезду» вперед. К счастью для болельщиков «Синары», Екатерина Долматова  результативным действием свела поединок к итоговой ничьей — 26:26.
Таким образом, бело-голубые набрали 28 очков и сохранили  отрыв в три очка от «Звезды». В следующем матче волгоградки 25 февраля примут в родных стенах московский «Луч». Начало в 14-00 ч. А  за день до этого, 24 февраля в 16-00 ч. состоится встреча команды с болельщиками  в ФОК имени Заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акапяна.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара»
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