Расследования

Главврача больницы №22 Матвееву подозревают в хищении 297 тыс. рублей

Расследования 19.02.2024 17:34
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19.02.2024 17:34


В Волгограде 19 февраля стало известно о задержании главного врача больницы №22 Екатерины Матвеевой по подозрению в совершении служебного преступления. Как удалось выяснить ИА «Высота 102», ее заподозрили в хищении принадлежащих больнице средств. 

Органами предварительного следствия Матвеева подозревается в хищении денежных средств, принадлежащих больнице, выделенных на материальную помощь и оплату за совмещение должностей подчиненных ей работников  в размере 297 300 рублей, – сообщили в Красноармейском районном суде Волгограда. – В суде подозреваемая и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства следственного органа и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога. Однако постановлением суда Матвеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Екатерина Матвеева помещена в следственный изолятор №4 в Красноармейском районе до 7 апреля 2024 года. Однако постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, в свою очередь, уточнили, что временно обязанности главного врача больницы №22 в Красноармейском районе исполняет Сергей Янин. 

Фото: больница №22 / OK.RU

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