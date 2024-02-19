Наркодилеров с 14 кг синтетики задержали оперативники МВД в Волгограде





Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками задержали 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину из ближнего зарубежья с 14 килограммами синтетических наркотиков в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Оперативники МВД на территории Клетского района Волгоградской области и Тракторозаводского района Волгограда обнаружили 6 тайников со свертками порошкообразного вещества. Экспертиза определила, что содержимым пакетов является N-метилэфедрон весом почти 10 кг и порядка 4 кг мефедрона.





По данным следователей, наркоторговцы приобрели вещества на территории других регионов и оборудовали тайники с целью дальнейшей продажи на территории региона.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области