В Котовском районе Волгоградской области на сельской дискотеке в местном ДК 43-летний мужчина совратил трех подростков, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— 10 февраля в ДК села Крячки прошла дискотека. Среди молодежи затесался безработный житель соседнего села Слюсарево, — рассказал источник. — Жертвами развратных действий стали подростки, не достигшие 16-летнего возраста.

Известно, что мужчину задержали. Свою вину он признал. Самому младшему из детей оказалось всего 14 лет.

Напомним, что в Волгограде за извращенное изнасилование задержали судимого астраханца. Нападение произошло в заброшенном строении по улице Балонина, 11в недалеко от автовокзала.

Фото: архив ИА «Высота 102»