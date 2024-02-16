МВД заинтересовало видео с пнувшим в пах волгоградку мужчиной

В Волгограде полицией организована проверка после опубликованного видео с пнувшим в пах молодую девушку мужчиной в сетевом магазине Краснооктябрьского района.

Как сообщили V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе мониторинга публикаций СМИ и соцсетей выявлена видеозапись с происшествием в одном из магазинов Волгограда, на основании чего отделом полиции начата проверка.

Напомним, в сетевом магазине Краснооктябрьского района Волгограда, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода», мужчина ударил ногой покупательницу. Видео с инцидентом слили в анонимные Telegram-каналы. По информации администраторов сообщества «Волгоград №1», инцидент произошел 7 февраля в магазине «Пятерочка» по адресу 2-ая Горная, 21.

Скриншот: Волгоград №1 / t.me