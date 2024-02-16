В магазине Волгограда неизвестный ударил ногой в пах девушку: видео

В сетевом магазине Краснооктябрьского района Волгограда, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода», мужчина ударил ногой покупательницу, сообщает V102.RU. Видео с инцидентом слили в анонимные Telegram-каналы.





— Неизвестный мужчина с ноги ударил девушку в район паховой области. Произошло это 7 февраля в магазине «Пятерочка» по адресу 2-ая Горная, 21, — утверждают администраторы сообщества «Волгоград №1». — В магазине не было охранников, которые бы могли предотвратить данное происшествие. Сотрудники магазина не стали вызывать свою охрану и пострадавшая девушка сама вызвала полицию, заявление было написано в тот же день.





При этом уточняется, что «до сих пор никаких новостей по поводу этого дела из органов не поступило». Также в группе было размещено фото нападавшего. Волгоградцев просят сообщать любую информацию о мужчине и быть осторожнее.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что «на данный момент никаких заявлений не поступало». В самом магазине информацию о происшествии подтвердили, отказавшись сообщать подробности.

Видео и скриншот: Волгоград №1 / t.me



Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»