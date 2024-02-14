Андрей Бочаров провел заседание Антитеррористической комиссии в Волгограде





Губернатор Волгоградской области 14 февраля провел заседание Антитеррористической комиссии, на котором, сообщает ИА «Высота 102», рассмотрели вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и т объектов критически важной и жизненно необходимой инфраструктуры. В заседании принимали участие руководители силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, депутаты Волгоградской областной думы, чиновники.

– Антитеррористическая, социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области сохраняется устойчивой, контролируемой, – отметил Андрей Бочаров. – Предприятия и организации реального сектора экономики, жизнеобеспечения, социальной сферы продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, что в Волгоградской области действует усиленный режим несения службы сотрудников правоохранительных структур, органов власти и местного самоуправления.

– Прогнозировать, профилактировать, предупреждать, бороться с угрозами – это наша общая задача, – глава Волгоградской области в ходе общения с участниками заседания. – Особенно важно понимать, как и с каким качеством реализуются задачи по обеспечению комплексной безопасности, в том числе антитеррористической защищенности, на уровне конкретных объектов – промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического комплекса, систем жизнеобеспечения.

Особо внимание руководителей местных органов власти и предприятий, относящихся к критически важной инфраструктуре, Андрей Бочаров обратил на их персональной ответственности за реализацию комплекса мероприятий по обеспечению безопасности.