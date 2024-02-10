Спорт

«Динамо-Синара» совершило победный вояж в Ставрополь

Спорт 10.02.2024 18:57
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10.02.2024 18:57


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 10 февраля, на выезде обыграли «Cтаврополье» со счетом 31:26 в очередном туре второго предварительного этапа Суперлиги. Это уже четвертая победа подряд бело-голубых в чемпионате, сообщает V102.RU.
 
Динамовки встречались со своими соперницами в четвертый раз в нынешнем сезоне. Все три прошлых матча остались за подопечными Олега Кулешова, в том числе и недавняя игра, состоявшаяся меньше месяца назад, 20 января, в Волгограде. Тот поединок завершился со счетом 38:23. В прошлом туре команды выступили с одинаковым исходом. «Синара» в родных стенах одолела АГУ - «Адыиф» из Майкопа — 34:26, тогда как ставропольские гандболистки в гостях одержали победу над  московским «Лучом» — 33:27.

В сегодняшнем матче «Динамо» снова не могло рассчитывать на своего лидера и капитана Марину Судакову и юную Анастасию Чешеву. Но даже с определенными потерями в составе волгоградки продемонстрировали качественный уровень гандбола на фоне оппоненток. Хотя и начало оказалось непростым для гостей. На первых минутах они дважды оказывались в роли догоняющих. Сравнивали счет Анастасия Шкитина и Виктория Турусина с пенальти. Затем  «Синара» постепенно стала захватывать лидерство.
 
Точное попадание Софьи Васильевой в результате быстрой контратаки и меткий бросок Елизаветы Дудкиной позволяли динамовкам выходить вперед. На высоте была и голкипер волгоградского коллектива Мария Дувакина, которая  отразила пенальти от Софии Лыжиной, но через минуту Анастасия Зотина отличилась с игры и сравняла — 4:4. Вскоре другой вратарь «Синары» Анна Верещак сделала двойной сейв. Сначала отразила выстрел Натальи Коровиной, а сразу вслед за этим имела возможность забросить Алина Тишина, однако она также не смогла переиграть Анну, ликвидировавшую угрозу с ближней дистанции.
 
К середине тайма разыгравшиеся гости выдали мощный мини-отрезок, выиграв его со счетом 5:0. Тем не менее во второй  15-минутке ставропольская команда снова стала использовать имеющиеся шансы. Екатерина Каширина точно исполнила пенальти, а следом Дарья Шаповалова сократила отставание до минус трех. Но в составе «Динамо» тоже нашлось,  кому ответить. Варвара Семина отличилась дважды подряд.  В конце первых 30 минут встречи Семина же и заработала пенальти, который реализовала Виктория Турусина. На последней минуте Верещак могла поразить чужие ворота дальним броском, однако немного ей не хватило точности и везения. Зато в следующей атаке Анна спасла уже свою команду от пропущенного мяча. На перерыв гандболистки «Динамо-Синары» ушли в роли лидеров, ведя со счетом 17:12.

На первых минутах второго тайма соперницы регулярно обменивались голами. В составе «Ставрополья» на этом отрезке проявила себя Шаповалова, хладнокровно отправившая несколько мячей в сетку ворот бело-голубых.  К середине тайма хозяйкам удалось приблизиться к волгоградкам на расстояние в три мяча. Поспособствовали этому реализация моментов в исполнении Коровиной и все той же Шаповаловой. В заключительной десятиминутке Алина Загороднева довела счет до  28:23 в пользу «Синары».  До финальной сирены подопечные Евгения Зотина предпринимали попытки догнать оппоненток, однако волгоградские игроки наряду со своим главным тренером, дававшим  своевременные подсказки и указания гандболисткам, грамотно действовали по счету в концовке. Итоговая победа «Динамо-Синары» - со счетом 31:26, добытая за счет характера и упорной работы всего коллектива.
 
Лучшим бомбардиром в составе гостей стала Екатерина Долматова с семью точными попаданиями. Варвара Семина забросила пять мячей. Анна Верещак и Мария Дувакина сделали по семь сейвов каждая.
 
После сегодняшнего выигрыша волгоградский клуб продолжает лидировать во второй шестерке турнирной таблицы. Следующий матч бело-голубые проведут дома 14 февраля против ижевского «Университета». Начало в 18-30 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Пресс-служба ГК «Ставрополье»

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