Расследования

В Волгоградской области раскрыли аферу с «мертвыми душами» учебного центра

Расследования 07.02.2024 16:55
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07.02.2024 16:55


В Камышине Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего учредителя Центра повышения квалификации, которому вменяют аферу с «мертвыми душами», сообщает V102.RU. 

— Фигуранта дела подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Уголовное дело возбуждено СО по городу Камышину СУ СКР по области на основании материалов УФСБ по региону. 

По версии следствия, автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования, учредителем которой выступает подозреваемый, и центром занятости населения Камышина заключила контракт по организации дополнительного образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше. 

На самом деле злоумышленник не располагал реальной возможностью кого-либо обучать. Однако подписанный акт об окончательных взаиморасчетах показал, что курс переподготовки прошли 11 человек. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей, которые подозреваемый потратил на личные нужды. 

Как стало известно «Высоте 102», фигурантом дела выступает уроженец города Николаевска Вадим Яковенко. Мужчина, по данным «СПАРК-Интерфакс» числится бывшим совладельцем АНО ДПО «Единый центр подготовки», зарегистрированной в 2016 году в Волгограде по улице имени Шиллера, 14. 

Напомним, что в Волгоградской области в отношении директора Михайловской школы-интерната Ирины Акимовой возбудили уголовное дело. Руководитель бюджетного учреждения попалась на афере с «мертвыми душами». 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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