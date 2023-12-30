Директор интерната для слепых детей под Волгоградом попалась на «мертвых душах»

В Волгоградской области в отношении директора Михайловской школы-интерната Ирины Акимовой возбуждено уголовное дело. Как стало известно V102.RU, руководитель бюджетного учреждения попалась на афере с «мертвыми душами».

По сведениям собственного источника «Высоты 102», Акимова фиктивно трудоустроила в интернат работника-«призрака».

— Акимовой благодаря своей должности провернула ловкую схему. Она начисляла зарплату существующему лишь на бумаге работнику. Бюджетные деньги, поступающие на счет интерната, оставляла себе. Факт мошенничества вскрылся при проверке финансовой детальности школы, — уточнил источник.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на письменный запрос редакции «Высоты 102» пояснили следующее:

— В производстве следователей Михайловского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное в отношении лица, чьи персональные данные указаны в запросе, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). В настоящее время следователями территориального подразделения выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. О результатах расследования представители средств массовой информации и общественность будут проинформированы.

При этом в волгоградском следкоме не раскрыли подробности и обстоятельства задержания Акимовой. Также не озвучена мера пресечения, избранная в отношении подозреваемой по делу и размер ущерба. В областном СУ СК РФ сослались на нормы УПК РФ и тайну следствия. В качестве максимума инкриминируемая Акимовой статья УК РФ грозит лишением свободы на срок до шести лет вкупе со штрафом.

Примечательно, что Акимова продолжает исполнять свои прямые обязанности, из чего можно сделать вывод, что женщину оставили под подпиской о невыезде. Корреспонденты информагентства так и не смогли дозвониться до директора интерната. Руководитель все время была занята или находилась на обеде. Редакция готова опубликовать точку зрения Ирины Акимовой.

Согласно открытым данным, глава Михайловской школы-интерната в свое время обучалась в педагогическом колледже, а затем окончила Волгоградский государственный педагогический университет (ВГСПУ), институт дошкольного, начального образования и специальной педагогики. Училась на бывшем факультете дошкольного и начального образования (ныне факультет социальной и коррекционной педагогики). В сентябре 2022 года Ирина Акимова была выдвинута партией «Единая Россия» на выборы депутатов Михайловской городской думы Волгоградской области седьмого созыва, но никуда не прошла.

Интересен тот факт, что фамилия Акимовой фигурировала в решении Михайловского районного суда Волгоградской области от 2018 года. Согласно материалам, первый заместитель начальника комитета финансов Волгоградской области Зенин вынес постановление по делу об административном правонарушении, которым Акимова И.Ю., как директор ГКОУ «Михайловская школа-интернат», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Нарушение касалось несоблюдения Акимовой требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров. При этом директор школы-интерната пыталась оспорить постановление должностного лица комитета финансов и просила суд отменить и прекратить производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Также госпожа Акимова в обоснование доводов жалобы указала, что несвоевременное размещение плана-графика закупок на 2017 год вызвано техническими проблемами единой информационной системы, в решении которых служба технической поддержки не смогла помочь, а должностным лицом комитета не был рассмотрен вопрос о малозначительности административного правонарушения, поскольку никаких негативных последствий несвоевременное размещение плана-графика закупок не повлекло.

Однако суд, выслушав заявителя Акимову И.Ю. и исследовав письменные материалы дела, с такими аргументами не согласился. Так, основанием для привлечения Акимовой к административной ответственности послужило то обстоятельство, что комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области была проведена внеплановая камеральная проверка ГКОУ «Михайловская школа интернат». По итогам был составлен акт, который установил, что нарушены сроки размещения в ЕИС плана–графика закупок. При этом данное обстоятельство Акимовой не оспаривалось.

В обоснование доводов жалобы директор интерната указывала, что ее вина, либо вина сотрудников учреждения в нарушении срока размещения версии плана-графика закупок отсутствует, а срок размещения нарушен в связи с возникшими техническим проблемами, о которых сообщалось в службу поддержки, которая в течении нескольких дней не могла оказать помощь в устранении проблемы.

Однако, согласно материалам суда, как верно указано должностным лицом, вынесшим постановление об административном правонарушении, в целях своевременного размещения версии плана-графика у сотрудника ГКОУ «Михайловская школа-интернат» имелась возможность размещения указанной информации непосредственно в ЕИС, путем заполнения экранных форм, минуя АЦК «Госзаказ», чего сделано не было. Таким образом, суд установил, что факт совершения Акимовой инкриминируемого административного правонарушения имел место, подтверждается собранными по делу доказательствами и не оспаривается заявителем жалобы.

Признание правонарушения малозначительным является правом судьи, а отсутствие вредных последствий административного правонарушения само по себе не является основанием для освобождения от административной ответственности.

В итоге Михайловский районный суд решил, что постановление комитета финансов Волгоградской области от 19 марта 2018 года по делу об административном правонарушении в отношении Акимовой Ирины Юрьевны, в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ об административном правонарушении, оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.

В школе-интернате, расположенной в Михайловке на улице Двинской, 1, проходят обучение с 1 по 12 класс слепые или слабовидящие дети. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Михайловская школа-интернат выступает ответчиком в арбитражных процессах за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда. В частности, истец ООО «ЖКХ-Гарант» требовал взыскать задолженность по государственному контракту от 9 апреля 2021 года № 16/70 на выполнение текущего ремонта помещений ГКОУ «Михайловская школа-интернат» в размере 12 027 532 рубля.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Фото и коллаж: ГКОУ «Михайловская школа-интернат», Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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