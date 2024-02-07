В Камышине осудят вожатого лагеря, по вине которого утонул ребенок

Камышинская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, по чьей вине, как считают следователи, летом 2023 года утонул ребенок. Молодой мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности при исполнении своих профессиональных обязанностей.

В ходе предварительного расследования установили, что вожатый детского оздоровительного лагеря 4 августа прошлого года находился вместе с воспитанниками на спортивном мероприятии. В это время один из подростков самовольно ушел из лагеря, чтобы искупаться на реке Иловля. В результате 14-летний подросток утонул.

Вину в гибели мальчика вожатый не признает. В скором времени 23-летний житель Камышина предстанет перед судом.