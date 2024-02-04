Волгоградские ватерполистки дважды проиграли в Киришах





Женский ватерпольный «Спартак» неудачно выступил на выезде. В Киришах Ленинградской области подопечные Александра Гайдукова дважды играли с местным «КИНЕФ-Сургутнефтегазом» и оба раза уступили -18:19 и 8:12.





Анна Исакова, Дарья Герзанич и Татьяна Толкунова удачно завершили розыгрыши контратак. Затем Лупиногина отличилась в большинстве и снова поразила цель Толкунова. Но гол Полины Косых опять вывел «Кинеф» вперед — 9:8. В первой половине четвертой восьмиминутки «Кинеф» снова оторвался от гостей после голов Ксении Евдокушиной и Анастасии Симанович. За полторы минуты до финальной сирены Толкунова сократила отставание до минимума, а Лупиногина вскоре сравняла - 12:12 по итогам основного времени. В серии пенальти точнее оказались хозяйки — 7:6 и их общая победа в матче со счетом 19:18.

По итогам стартового периода первого матча хозяйки вели с крупным счетом — 4:1. За гостей единственный мяч забросила капитан Ольга Лупиногина. Во второй четверти голов с обеих сторон заброшено не было. Зато после большого перерыва зрители увидели обилие точных попаданий. «Кинеф» еще сильнее оторвался от соперниц. В какой-то момент табло показывало — 8:3 в пользу коллектива из Киришей. Но волгоградки проявили характер и почти сумели догнать оппоненток еще до заключительного перерыва.Первый период повторного поединка закончился с таким же счетом, как и в прошлом матче — 4:1 в пользу «Кинефа». За красно-белых забросила Анастасия Федотова. Во второй четверти «Спартак» отыгрался после голов Герзанич, Лупиногиной и Натальи Бронниковой, но «Кинеф» в очередной раз захватил лидерство по итогам второй восьмиминутки — 6:4. Если в третьей четверти волгоградские ватерполистки оказывали серьезное сопротивление и претендовали на успешный результат, то в последнем периоде изначальные фаворитки противостояния переломили ситуацию в свою пользу и снова победили — 12:8. Женский «Cпартак» по-прежнему занимает последнее, шестое место в турнирной таблице с девятью набранными очками.