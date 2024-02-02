В России 2025 году начнут производить роботов для массажа сердца

В Саратове научно-производственное предприятие «Алмаз» разработало первого в России робота, главное назначение которого – осуществлять непрямой массаж сердца во время реанимации. Машина, по задумке авторов разработки, способна массировать человеческое сердце на протяжении 45 минут. Как сообщает ИА «СарИнформ», первые 800 саратовских «КардиоРоботов» произведут в 2025 году.

– Для сравнения – человек может массировать сердце всего 2-3 минуты. Возможности робота помогут снизить нагрузку на медиков и повысить шансы пациентов на выживание. Робот можно использовать в больницах и «скорых», – сообщает саратовское издание.

Испытание опытной партии уже состоялось в национальном медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.