Здравоохранение

В России 2025 году начнут производить роботов для массажа сердца

Здравоохранение 02.02.2024 18:40
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02.02.2024 18:40

В Саратове научно-производственное предприятие «Алмаз» разработало первого в России робота, главное назначение которого – осуществлять непрямой массаж сердца во время реанимации. Машина, по задумке авторов разработки, способна массировать человеческое сердце на протяжении 45 минут. Как сообщает ИА «СарИнформ», первые 800 саратовских «КардиоРоботов» произведут в 2025 году. 

Для сравнения – человек может массировать сердце всего 2-3 минуты.  Возможности робота помогут снизить нагрузку на медиков и повысить шансы пациентов на выживание. Робот можно использовать в больницах и «скорых», – сообщает саратовское издание. 

Испытание опытной партии уже состоялось в национальном медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.  

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