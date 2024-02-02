В Волжском обнаружили тело подростка под окнами дома

Происшествия 02.02.2024 16:56
0
02.02.2024 16:56
В городе Волжский Волгоградской области труп подростка нашли под окнами высотного дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, 15-летний молодой человек, предположительно, упал с высоты 11 этажа в 32-м микрорайоне на улице Дружбы. Трагедия разыгралась у дома №86.
По сообщению читателей информагентства, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Отметим, что Telegram-каналы также сообщают об аналогичной гибели другого юноши на ул. Энгельса в Волжском. По информации волжан, молодой человек упал с высоты 9 этажа 1 февраля. Однако на момент публикации этого материала подтвердить гибель второго подростка «Высоте 102» не удалось.
«Его же снесет!»: геройский поступок рабочего «Водоканала» в Котово попал на видео02.02.2024 14:27
Происшествия 02.02.2024 14:27
МЧС оперативно ликвидировало пожар на Тракторном рынке в Волгограде02.02.2024 11:37
Происшествия 02.02.2024 11:37
На севере Волгограда загорелся рынок02.02.2024 10:16
Происшествия 02.02.2024 10:16
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировали видеокамеры02.02.2024 10:07
Происшествия 02.02.2024 10:07
Опубликованы кадры техничного задержания наркокурьера на трассе под Волгоградом01.02.2024 21:13
Происшествия 01.02.2024 21:13
На волгоградской трассе загорелся автобус «Диана Тур» с пассажирами31.01.2024 21:33
Происшествия 31.01.2024 21:33
В центре Волгограда маршрутка №160 вылетела на тротуар после ДТП с иномаркой31.01.2024 12:19
Происшествия 31.01.2024 12:19
Молодого парня убило током между высоковольтными столбами в Волжском31.01.2024 11:21
Происшествия 31.01.2024 11:21
Кабины оторвало при ударе. Водители двух фур погибли в жутком ДТП под Волгоградом30.01.2024 16:40
Происшествия 30.01.2024 16:40
У школьной уборщицы под Волгоградом нашли туберкулез30.01.2024 16:06
Происшествия 30.01.2024 16:06
Под Волгоградом пенсионерка с перепугу стала миллионером и разорилась в один день30.01.2024 13:57
Происшествия 30.01.2024 13:57
В Волгограде на глазах у клиентов банка внезапно умер мужчина30.01.2024 10:43
Происшествия 30.01.2024 10:43
Опубликовано видео разбитых вагонов поезда Волгоград-Нижневартовск в ДТП с автокраном29.01.2024 18:04
Происшествия 29.01.2024 18:04
В Волгоградской области у кафе сгорела фура с резиной из Турции28.01.2024 20:48
Происшествия 28.01.2024 20:48
В Волжском мотоциклиста закрутило в воздухе после лобового ДТП с легковушкой: видео28.01.2024 17:26
Происшествия 28.01.2024 17:26