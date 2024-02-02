В Волжском обнаружили тело подростка под окнами дома









В городе Волжский Волгоградской области труп подростка нашли под окнами высотного дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, 15-летний молодой человек, предположительно, упал с высоты 11 этажа в 32-м микрорайоне на улице Дружбы. Трагедия разыгралась у дома №86.





По сообщению читателей информагентства, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.





Отметим, что Telegram-каналы также сообщают об аналогичной гибели другого юноши на ул. Энгельса в Волжском. По информации волжан, молодой человек упал с высоты 9 этажа 1 февраля. Однако на момент публикации этого материала подтвердить гибель второго подростка «Высоте 102» не удалось.