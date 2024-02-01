Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сегодня, 1 февраля, отреагировала на сообщения из Волгограда о Telegram-канале, в котором сообщается о якобы готовящихся противоправных действиях на территории школ региона, передает V102.RU.

- Волгоград: информация о каналах с угрозами школам направлена в правоохранительные органы, - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее информацией об этом факте с ИА «Высота 102» поделились обеспокоенные родители.

Редакция ИА «Высота 102», в свою очередь, также передала информацию в компетентные органы, которыми организована проверка.