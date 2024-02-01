В Волгограде школьникам 1 февраля начали приходить ссылки на группу в Telegram-канале, в которой сообщается о якобы готовящихся противоправных действиях на территории учебных заведений региона. Информацией об этом с ИА «Высота 102» поделились обеспокоенные родители.

– Сегодня ребенок прислал из школы эту ссылку. Дети очень напуганы, – рассказала одна из читательниц. – Сейчас группа закрыта, вступить можно только по запросу на подписку, но родители успели сделать скриншоты.

– Мой ребенок учится в школе №18 Тракторозаводского района. Вообще группа появилась вчера. Знакомая тоже показала скрины, сказала на ссылку натолкнулась в каком-то паблике, – поделилась другая жительница Волгограда.

Напуганные родители просят разобраться в ситуации правоохранителей, так как всерьез опасаются за безопасность своих детей.

Редакция ИА «Высота 102», в свою очередь, передала информацию в компетентные органы, которыми организована проверка. Правоохранители призывают родителей ограничить доступ детей к запрещенной информации в Telegram. Лучше всего – вообще отказаться от использования детьми данного мессенджера.

Волгоградцев, кроме того, предупреждают об ответственности за поддержку идей терроризма, экстремизма, неонацизма, разжигания межнациональной розни и распространение порнографической информации в сети Интернет.