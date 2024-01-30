«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» Кубка России





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 30 января, на выезде проиграли «Астраханочке» в ответном матче четвертьфинала Кубка России со счетом 27:30, но по сумме двух игр бело-голубые вышли в «Финал четырех» и продолжат борьбу за национальный трофей уже в начале апреля, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 30 января, на выезде проиграли «Астраханочке» в ответном матче четвертьфинала Кубка России со счетом 27:30, но по сумме двух игр бело-голубые вышли в «Финал четырех» и продолжат борьбу за национальный трофей уже в начале апреля, сообщает V102.RU.

Напомним, 25 января команды встречались в первом раунде противостояния в Волгограде. Тогдашние хозяйки показали один из лучших своих поединков в нынешнем сезоне и в концовке имели преимущество в 10 очков, однако до финальной сирены подопечные Алексея Алексеева успели сократить отставание до минус семи и итоговый счет стал 31:24 в пользу «Синары». Несмотря на весомый отрыв после первой встречи, ожидалось, что все решится именно сегодня. Астраханские гандболистки дважды обыгрывали «Динамо» по ходу розыгрыша Суперлиги 23-24 и просто так без боя, конечно, не собирались сдаваться. К тому же географические соседки получили мощный заряд от своих фанатов в родном зале. При этом отметим, что и «Cинара» также могла похвастаться традиционно сильной поддержкой, характерной для выездных баталий волгоградского клуба.Нужный эмоциональный настрой астраханские спортсменки продемонстрировали прямо со старта ответного матча. Ксения Ильина и Полина Шаркова поразили ворота, защищаемые Анной Верещак. В составе гостей на первых минутах отличились Арина Безбабных и Варвара Семина. Вскоре Валентина Гончарова заработала пенальти за фол на себе. Семиметровый реализовала Виктория Турусина. «Динамо» долгое время находилось в роли догоняющих. Лишь ближе к середине тайма Марина Судакова забила дважды подряд и впервые волгоградки сравняли в этой встрече.Судакова же и вывела свою команду вперед спустя некоторое время. После передачи Варвары Семиной олимпийская чемпионка мастерски исполнила бросок с правого угла и переиграла голкипера Валентину Дегтяреву, сделав счет на тот момент — 11:10. Хозяйки неоднократно в концовке тайма отмечались потерями, что позволило бело-голубым уйти на перерыв с минимальным лидерством в данном упорном сражении за выход в следующую стадию — 15:14. Арина Безбабных и Виктория Шичкина оформили по последнему результативному действию в первой половине со стороны обоих коллективов.Второй тайм также прошел в бескомпромиссной борьбе. На старте Екатерина Долматова и Варвара Семина поразили цель и вывели «Динамо» вперед на два мяча. Однако астраханки не только отыгрались, но и сами получили преимущество после результативного броска Шичкиной. Гандболистки «Синары вновь, как и в первом тайме, какое-то время были вынуждены отыгрываться. В середине второй половины хозяйки, ведомые своими ключевыми игроками Полиной Шарковой, Ксенией Ильиной и Викторией Климанцевой, заставили понервничать соперниц и их болельщиков, убежав в отрыв — 26:23.Учитывая большое количество времени до окончания встречи, у подопечных Алексеева были шансы отыграть отставание, возникшее по результатам поединка в Волгограде. Олегу Кулешову пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить динамовских гандболисток. Перерыв в какой-то мере помог стабилизировать ситуацию. Несмотря на активные старания хозяек, бело-голубым удалось в концовке отстоять нужный для себя результат. В заключительную пятиминутку гости позволили оппоненткам всего однажды поразить свои ворота и интрига о том, кто станет первым полуфиналистом, тем самым, окончательно сошла на нет.Лучшими бомбардирами в составе своих команд стали Полина Шаркова и Варвара Семина. У обеих спортсменок по девять точных бросков. Марина Судакова, признанная лучшей исполнительницей у гостей, отметилась шестью точными попаданиями.Таким образом, вторая часть противостояния осталась за «Астраханочкой» - 30:27, но общая победа по сумме двух матчей за динамовками , продолжающими поход за Кубком России. «Финал четырех» пройдет 6-7 апреля. Место его проведения станет известно позднее. У бело-голубых есть хороший шанс на завоевание долгожданного титула. Ну а пока волгоградские гандболистки продолжат сражения в чемпионате. 5 февраля подопечные Олега Кулешова откроют вторую часть предварительного этапа Суперлиги, когда дома примут АГУ- «Адыиф» из Майкопа.