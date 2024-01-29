Здравоохранение

Теряются в пространстве: волгоградцев валит с ног от смертельно опасной бактерии

Здравоохранение 29.01.2024 17:31
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29.01.2024 17:31


Волгоградцев предупредили об опасной пневмококковой инфекции, вызванной бактерией. Как рассказали V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, распространителем инфекции могут носители бактерии или больные любой формой пневмококка.
Заразиться можно даже от кашля больного человека, так как инфекция передается воздушно-капельным путем. Наиболее тяжело инфекция протекает у детей до 2-х лет, пожилых людей и у людей с сопутствующими заболеваниями – хроническими бронхообструктивными, онкогематологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, у курящих и страдающих алкоголизмом людей.
Пневмококковая инфекция может поражать практически все органы, вызывая отиты, синуситы, конъюнктивиты, бронхиты. Но наиболее опасные проявления – пневмония, сепсис, менингит. Они могут привести к летальному исходу.
Независимо от того, вызывает ли инфекция пневмонию, сепсис или менингит, начальные симптомы могут быть общими для всех форм инфекции: внезапное начало лихорадки, озноб, кашель, одышка, боль в груди, напряжение затылочных мышц и дезориентация. При пневмонии заболевшего беспокоит кашель, одышка, боли в груди, при менингите – сильнейшая головная боль, спутанность сознания, тошнота, светобоязнь.
Уберечься от инфекции можно с помощью прививки, которая делается детям в возрасте до полутора лет. Однако по эпидемическим показаниям вакцинацию могут пройти и граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и пациенты социальных учреждений. В качестве профилактики опасных заболеваний, вызываемых бактерией, подойдут и традиционные меры – употребление свежих фруктов и овощей, витаминов. Необходимо помнить о своевременном лечении  хронических заболеваний и немедленным  обращением за медпомощью в случае появления первых симптомов.

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