Расследования

СК возбудил дело после гибели в пожаре матери и дочери в Котово

Расследования 28.01.2024 11:04
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28.01.2024 11:04


В Котово Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре в жилом доме № 3 по улице 60 лет ВЛКСМ. Ранее V102.RU собственный источник V102.RU сообщил, что на втором этаже в ванной комнате произошла разгерметизация газовой колонки.  

— Котовский межрайонный следственный отдел по следственного управления СК России по области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

По версии следствия, ночью 27 января 2024 года в квартире, где проживала женщина и ее несовершеннолетняя дочь, произошел пожар, в результате которого женщина погибла, а ее дочь с ожогами доставили в больницу. Девочка, несмотря на оказание помощи, скончалась. 

— Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причину пожара. Назначен ряд судебных экспертиз, — пояснила Буянова. 

Напомним, что по сведениям «Высоты 102», из-за ЧП в Котово эвакуировали 25 жильцов пятиэтажки. Пятерых котовчан разместили в гостинице «Тамара». 

В свою очередь в прокуратуре региона пояснили, что в однокомнатной квартире в доме № 3 по улице 60 лет ВЛКСМ в Котово произошло воспламенение бытового газа. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовало проверку исполнения законодательства при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе при предоставлении услуг по газоснабжению.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области  

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