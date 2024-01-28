В Котово из-за хлопка газа эвакуировали дом, есть погибшие

В Котово Волгоградской области накануне поздно ночью в доме № 3 по улице 60 лет ВЛКСМ произошла утечка газа, которая привела к пожару. Как стало известно V102.RU от собственного источника, на втором этаже в ванной комнате произошла разгерметизация газовой колонки.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании на улице 60 лет ВЛКСМ поступило в 21.40.

— В квартире многоквартирного дома происходило горение домашних вещей на площади 40 квадратных метров. Расчеты 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.08. Обнаружена погибшая женщина, также пострадал ребенок, которого госпитализировали. Предварительная причина пожара устанавливается, — прокомментировали информагентству в пресс-службе спасательного ведомства.

В свою очередь глава Котовского района Сергей Чумаков сообщили, что жертвами пожара стали два человека.

По сведениям «Высоты 102», на пепелище нашли тело 42-летней хозяйки квартиры, работавшей медсестрой в местной больнице. С отравлением угарным газом и ожогами больше половины тела ее восьмилетнюю дочь доставили в Котовскую ЦРБ, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась. Также известно, что из-за ЧП эвакуировали 25 жителей пятиэтажки. Пятерых котовчан разместили в гостинице «Тамара».

Фото: «Общественный контроль города Котово» / t.me