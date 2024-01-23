Расследования

В Волгоградской области осудили самбиста, убившего 14-летнего подростка одним ударом

Расследования 23.01.2024 11:56
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23.01.2024 11:56


Сегодня, 23 января, Суровикинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 18-летнему местному жителю, который одним ударом убил 14-летнего подростка, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) фигуранту уголовного дела дали 9 лет 2 месяца колонии строгого режима.

Гособвинение просило приговорить его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.


Следствием и судом установлено, что 18 июля 2023 года подсудимый находился в парке «Аллея детства» в Суровикино вместе со своим 14-летним знакомым и между ними произошел конфликт.

- Фигурант уголовного дела, ранее длительное время занимавшийся самбо, придерживая подростка за шею, нанес ему удар в область солнечного сплетения грудной клетки. В результате удара мальчик погиб на месте от разрыва стенки дуги аорты, развития внутриплеврального кровотечения с геморрагическим шоком, - сообщила Черединина.

Подсудимый вину признал частично. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании по 1 миллиону рублей в пользу каждого из родителей мальчика в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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