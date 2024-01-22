Под Волгоградом в ДТП с дорожным КАМАЗом погиб водитель микроавтобуса

Смертельная авария произошла накануне в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по региону, в 23.17 на 959-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» микроавтобус Volkswagen Crafter под управлением 28-водителя на скорости врезался в дорожную машину.

Сообщается, что КАМАЗ стоял в средней полосе проезжей части с включенными спецсигналами, проблесковыми маячками и знаком аварийной остановки. Удар был такой силы, что место, где сидел водитель, оказалось полностью смятым.



Мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области