Расследования

Под Волгоградом в ДТП с дорожным КАМАЗом погиб водитель микроавтобуса

Расследования 22.01.2024 10:02
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22.01.2024 10:02


Смертельная авария произошла накануне в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по   региону, в 23.17 на 959-м километре  федеральной трассы Р-22 «Каспий» микроавтобус Volkswagen Crafter под управлением 28-водителя на скорости врезался в дорожную машину. 

Сообщается, что КАМАЗ стоял в средней полосе проезжей части с включенными спецсигналами, проблесковыми маячками и знаком аварийной остановки. Удар был такой силы, что место, где сидел водитель, оказалось полностью смятым. 

Мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, скончался на месте. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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