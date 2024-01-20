Волгоградка Захарова покинула турнир «Большого шлема»





Уроженка Волгограда Анастасия Захарова накануне, 19 января, завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису, в третьем круге уступив представительнице Польши Магдалене Френх, сообщает V102.RU. Уроженка Волгограда Анастасия Захарова накануне, 19 января, завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису, в третьем круге уступив представительнице Польши Магдалене Френх, сообщает V102.RU.

Напомним, ранее Анастасия преодолела три раунда квалификации, а в основной сетке переиграла поочередно Юлию Путинцеву из Казахстана и словенку Каю Юван. Анастасия, отметившая буквально накануне, 18 января, свое 22-летие, имела все шансы обыграть и Френх и преподнести себе подарок на прошедший день рождения. Тем более что первая партия сегодняшнего матча осталась за россиянкой — 6:4. Не менее напряженным вышел и второй сет, в котором, к сожалению, волгоградке успех развить не удалось. Магдалена установила равенство в поединке, оставив за собой данную партию — 7:5.Все решалось в третьем сете, где Захарова также была близка к победе и навязала достойное сопротивление оппонентке. Но, увы, и здесь тоже польская теннисистка переломила ситуацию в свою пользу, выиграв партию со счетом 6:4 и оформив общую викторию в матче, который продолжался 2 часа и 53 минуты. Анастасия совершила две подачи на вылет против семи у соперницы. Также на счету нашей спортсменки пять двойных ошибок, тогда как у Френх по аналогичному показателю всего одна.Таким образом, Захарова в Мельбурне остановилась на стадии третьего круга, но она вполне может записать Australian Open-2024 себе в актив, где ей удалось впервые в карьере квалифицироваться в основную сетку турниров «Большого шлема».