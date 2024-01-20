Спорт

Волгоградка Захарова покинула турнир «Большого шлема»

Спорт 20.01.2024 07:20
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20.01.2024 07:20


Уроженка Волгограда Анастасия Захарова накануне, 19 января, завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису,  в третьем круге уступив представительнице Польши Магдалене Френх, сообщает V102.RU.
Напомним, ранее Анастасия преодолела три раунда квалификации, а в основной сетке переиграла поочередно Юлию Путинцеву из Казахстана и словенку Каю Юван. Анастасия, отметившая буквально накануне, 18 января, свое 22-летие, имела все шансы обыграть и Френх и преподнести себе подарок на прошедший день рождения. Тем более что первая партия сегодняшнего матча осталась за россиянкой — 6:4. Не менее напряженным вышел и второй сет, в котором, к сожалению, волгоградке успех развить не удалось. Магдалена установила равенство в поединке, оставив за собой данную партию — 7:5.
Все решалось в третьем сете, где Захарова также была близка к победе и навязала достойное сопротивление оппонентке. Но, увы, и здесь тоже польская теннисистка переломила ситуацию в свою пользу, выиграв партию со счетом 6:4 и оформив общую викторию в матче, который продолжался 2 часа и 53 минуты.  Анастасия совершила две подачи на вылет против семи у соперницы. Также на счету нашей спортсменки пять двойных ошибок, тогда как у Френх по аналогичному показателю всего одна.
Таким образом, Захарова в Мельбурне остановилась на стадии третьего круга, но она вполне может записать  Australian Open-2024 себе в актив, где ей удалось впервые в карьере квалифицироваться в основную сетку турниров «Большого шлема».

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