Двое с ожогами. Дом с газовыми баллонами вспыхнул в Волгограде

В Советском районе Волгограда 19 января загорелся частный дом на ул. Слесарной, в результате чего пострадали два человека. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в связи с наличием в доме газовых баллонов во время тушения сохранялась угроза взрыва.





– В 09.40 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что горит дом размером 5х5 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие – мужчина и женщина, которые с места происшествия с ожогами доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе волгоградского ГУ МЧС России.

Согласно инструкциям спасатели сделали все необходимое, чтобы извлечь баллоны и не допустить их возгорания и возможного взрыва.

– В 10.43 пожар был ликвидирован сотрудниками восьмой пожарно-спасательной части. На данный момент здесь проходит проливка конструкций, чтобы исключить дальнейшее возгорание, – уточняют в главке МЧС.

Отметим, что пожарным также удалось предотвратить перехода пламени на соседние дома. К месту происшествия прибыла пожарно-испытательная лаборатория, сотрудники которой установят причину возгорания.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области еще раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдения противопожарных мер безопасности.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области