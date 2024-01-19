Происшествия

Двое с ожогами. Дом с газовыми баллонами вспыхнул в Волгограде

Происшествия 19.01.2024 12:43
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19.01.2024 12:43


В Советском районе Волгограда 19 января загорелся частный дом на ул. Слесарной, в результате чего пострадали два человека. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в связи с наличием в доме газовых баллонов во время тушения сохранялась угроза взрыва. 



В 09.40 поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что горит дом размером 5х5 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие – мужчина и женщина, которые с места происшествия с ожогами доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе волгоградского ГУ МЧС России.

Согласно инструкциям спасатели сделали все необходимое, чтобы извлечь баллоны и не допустить их возгорания и возможного взрыва.    

В 10.43 пожар был ликвидирован сотрудниками восьмой пожарно-спасательной части. На данный момент здесь проходит проливка конструкций, чтобы  исключить  дальнейшее возгорание, – уточняют в главке МЧС. 

Отметим, что пожарным также удалось предотвратить перехода пламени на соседние дома. К месту происшествия прибыла пожарно-испытательная лаборатория, сотрудники которой установят причину возгорания. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области еще раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдения противопожарных мер безопасности. 

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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